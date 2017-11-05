新北「醫療公益獎」頒獎 朱立倫感謝醫療、醫事人員

2017年11月05日 21:59 中時 葉書宏

新北市第6屆「醫療公益獎」，由市長朱立倫頒獎表揚。（葉書宏攝）

新北市第6屆「醫療公益獎」，今由市長朱立倫頒獎表揚。（葉書宏攝）

新北市第6屆「醫療公益獎」，今 （5） 日於市府 6 樓大禮堂，由市長朱立倫頒獎表揚。（葉書宏攝）

新北市第6屆「醫療公益獎」，今（5）日於市府 6 樓大禮堂，由市長朱立倫頒獎表揚 25位得獎的醫療、醫事人員，朱市長讚賞每位醫療及醫事人員將醫療照護當作終生志願，為全民健康貢獻心力。

朱立倫表示，新北市這幾年來，整合醫療資源，推動緊急醫療救護，建置腦中風緊急照護網，以及推行動健康等衛生政策，這些都要靠醫療及醫事人員的辛苦及努力，讓市民健康獲得幫助。

朱立倫說，新北市幅員遼闊，人口數將近400萬，對醫療照護需求龐大，相對的，醫療資源有限，感謝各位全力投入在地醫療照護，發揮愛心，即便從事醫療工作、照顧偏鄉地區，充滿嚴峻考驗，仍持續努力，他代表全體市民們向醫療從業人員表達感謝之意。

衛生局長林奇宏指出，新北市第6屆「醫療公益獎」共55位醫事人員及機構參與角逐，由14名醫療專業、社會公正人士及學者代表所共同組成之委員會，經3小時激烈討論評選出25位個人獲獎；機構從缺。得獎名單及事蹟，請至衛生局官網查詢。

(中時)