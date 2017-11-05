45歲方馨積極求子 友人送「貫通石」作法助孕！

2017年11月05日 21:51 中時 林淑娟

唐美雲、方馨、蘇晏霈一起佩戴珊瑚珠寶走秀。（蘇蔓攝）

唐美雲、方馨、蘇晏霈一起佩戴珊瑚珠寶走秀。（蘇蔓攝）

唐美雲、方馨、蘇晏霈一起佩戴珊瑚珠寶走秀。（蘇蔓攝）

唐美雲佩戴破億珊瑚、天珠走秀。（蘇蔓攝）

唐美雲佩戴破億珊瑚、天珠走秀。（蘇蔓攝）

方馨佩戴價值數千萬珊瑚走秀。（蘇蔓攝）

蘇晏霈佩戴數千萬珊瑚走秀。（蘇蔓攝）

歌仔戲國寶唐美雲，5日與民視八點檔《幸福來了》同劇演員方馨、蘇晏霈穿著方國強設計的藏族服飾，佩戴價值不斐的昂貴珊瑚、天珠一起走秀。唐美雲笑說，上台前，本來私交甚篤的三人還在後台玩鬧，經工作人員提醒珠寶價錢後，她們幾乎定住不敢動，她透露自己佩戴的是價值破億的「信義區豪宅」，「她們兩個身上也是價值幾千萬的『內湖區豪宅』」。

3人一起在台灣珠寶首飾展覽會亮相走秀，唐美雲一出場就氣勢萬千，她說，綺麗珠寶老闆是她情同家人的好友，對方的奮鬥史非常勵志，比八點檔還精彩，她考慮之後要把這台灣珊瑚的故事製作成八點檔，推廣台灣本土、在地中小企業的奮鬥血淚史。

唐美雲根本女鐵人，除了正主演民視八點檔，今年是唐美雲歌仔戲成立20周年，她共規劃4檔戲巡演，還固定拍攝大愛台佛教歌仔戲「高僧傳」，其他時間還有大小演講邀約，忙到不可開交。她坦言，經營歌仔戲團就算票房場場爆滿依舊很難打平，她演出八點檔是為了貼補劇團損失、養劇團的10多個孩子，為了歌仔戲薪傳她義無反顧，前陣子還曾累到三、四天無法睡覺。連方馨都佩服地說：「她有分身！」

她因為在大愛歌仔戲演出高僧，已經維持光頭造型多年，拍八點檔就戴假髮，名符其實少了三千煩惱絲，算是六根清淨，對談戀愛似乎也沒了欲望，感情已空窗超過30年，但她說其實沒有排斥，只是真的忙到沒有時間去培養，自己所有時間都給了歌仔戲。她說，這幾年頭髮最長不超過5分頭，不過這樣很清淨，拍戲時也方便，上戲前直接戴上「安全帽」即可，天天都能連戲，不用浪費妝髮時間，她笑說自己有約10頂假髮替換，但其實之前拍《娘家》時可是髮長及腰。

方馨45歲高齡仍渴望再生小孩，她說，每次看到朋友們曬小孩可愛照都好羨慕，好友介紹許多生子偏方，還有屏東的朋友剛認識，就送她相傳有助孕效果的隧道開通「貫通石」，但至今還沒傳出好消息，老公覺得可以到國外代理孕母，但她覺得順其自然就好，小孩還是應該從自己身體生出來，也不排除領養小孩。

蘇晏霈之前拍完《春花望露》休息4個多月，最近才加入《幸福來了》，之後可能會跟王建復配對，她說休息這段時間有好好充電，除了出國度假，也上了不少談話性節目通告，還因此被朋友笑說怎麼突然變成「通告咖」。

(中時)