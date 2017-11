文化快遞》集‧無限─永遠在合作中 2017第十二屆臺北數位藝術節

2017年11月06日 09:00 中時電子報 文、圖╱胡氏藝術

張騰遠《逃生至地球:100種在地球上的生存方法》。

張耘之、陳彥任《那風、溫度、與行人一同唱的曲子》。

廖祈羽《忘憂公園》。

張永達《Seen/Unseen N°0 [hyper.data ver.]》。

姚仲涵《LLAP》。

在當代,數位科技儼然已成為日常生活中不可或缺的重要元素,為培育及扶植數位藝術實驗及創作發展,臺北市政府文化局自2006年開始舉辦「臺北數位藝術節」,時至今日,已堂堂邁入第十二屆。作為國內外數位藝術交流之重要平臺,長期累積之下,已成為秋季市民參與藝術的重要盛典,亦成功行銷臺北市數位藝術創作豐碩成果,實踐數位藝術領域跨界展演的可能性與實驗性。

定位在亞洲重要的城市藝術節,臺北數位藝術節以城市為基地,邀請藝術家、所有市民以及藝術愛好者共同參與,以數位藝術為方法,打造真正集合不同領域、無涉身分、包含多元興趣、融合身體與心理,永遠在進行中的合作關係。主視覺的設計以萬花筒元件為出發,透過折射組合出無窮變化,整體設計回應不斷合作這件事,做出視覺上的動態詮釋。並以「集.無限」的概念作為本次破題,臺北作為地理中心,藉由數位藝術展覽作品,廣邀所有的參與者,超越觀賞者的身分,積極成為藝術節的共構內容之一。

本屆數位藝術節由胡氏藝術執行,策展人駱麗真長期關注數位藝術領域,自身也是數位藝術創作者,整體展覽規劃「國際數位藝術邀請展」、「國內數位新銳藝術創作展演」、「數位藝術節成果回顧展」三大展區,並邀請優秀國內藝術家共同創作開幕演出及舉辦相關教育推廣活動。

國際數位藝術邀請展

每年數位藝術節皆會邀請具代表性之國外數位藝術創作者作品來臺展出,今年邀請跨國藝術家團體Kimchi and Chips及日籍藝術家平川祐樹,來臺進行獨家作品展現。

Kimchi and Chips由英國藝術家Elliot Woods和韓國藝術家Mimi Son於2009年所創立。本次展出作品《Light Barrier Second Edition》為動態裝置創作,透過獨特手法賦予光的實體質感。系列作品在2017年獲得奧地利林茲電子藝術節(Ars Electronica)卓越獎(Award of Distinction);旅德日本藝術家平川祐樹,作品使用影像來提煉隱匿於事物與空間背後的時間,將數位化的技術帶入柔軟的生命力。這次帶來全新錄像作品《Ice Circle》,在八頻道的影像中,北歐大自然的冰川景象緩慢且無聲地在時間的帶領下更迭變化。

國內數位新銳藝術創作展演

今年展覽創新之一,邀請三組不同領域國內藝術家,以合作共構方式一同創作,激盪出新作品。影像藝術家陳韻如與傳播領域學者江亦瑄以數位藝術與數據資料為核心,共同創作資訊視覺化的裝置作品《數據森林》,從大數據探勘與拆解出發,希望觀者參與投射,那些關於他們的網路日常,同時來自意識裡的經驗;《那風、溫度、與行人一同唱的曲子》為聲音藝術家張耘之與影像創作者陳彥任的共同創作,觀者進入展場可見來自臺灣各處的影像投影,藝術家記下當地動態數值,連動展場的聲音裝置,透過細膩的紀錄,同時調變影像與聲音,使觀者進入作品時,感官更趨近異地;聲音創作者吳秉聖與新媒體創作者張徐展的共同創作《Space in Space計畫》,嘗試將常民文化儀式性的元素融入影音裝置,透過數位空間轉換死亡的祭典,探尋觀賞經驗的另一種可能。

此外,同時邀請三位藝術家共同展出,王博彥拍攝紐約地鐵站長期使用的廣告看板,形構出作品《地圖誌系列》、鄭先喻探討存在與監視的作品《沙箱》,以及張騰遠為逃生至地球的使用者虛構生存方法的動畫裝置《逃生至地球:100種在地球上的生存方法》,藉由點狀分散於展場當中,讓觀者在走逛展場時,別有一番風味。

數位藝術節成果回顧展

本次藝術節的另一重點即是進行臺北數位藝術節歷屆成果研究,將過去11屆獲選、得獎與展出資料進行基礎研究,同時規劃成果展,邀請過去得獎者再次展出。藝術家曾偉豪帶來首屆互動裝置首獎作品延伸創作《種聲》;長期以日光燈做為視覺及聽覺創作媒材的藝術家姚仲涵帶來作品《LLAP》;張永達展出以日本311強震資料轉換而成的裝置作品《Seen/Unseen N°0 [hyper.data ver.]》;王新仁呈現參與太陽花學運期間所創作之作品《幻象中的歷史現場》;廖祈羽則帶來第七屆台北數位藝術獎作品《Twinkle series》及2017最新創作《忘憂公園》,從中可觀察藝術家歷年來的創作脈絡與成長。

藝術展演及教育推廣活動

開幕表演以大型合作方式,邀請國內藝術家團體HH與朱宗慶打擊樂團成員AS ONE共同發展全新演出,結合影像、數位聲音、程式、打擊樂的跨領域合作,展現擊樂與科技間的關聯性;講座活動以「核心暴風─談數位跨域合作經驗」為主題,討論數位藝術的跨領域合作裡的種種面向。另舉辦「數位藝術節成果資料視覺化」工作坊及「自然材音箱計畫」工作坊,邀請有興趣的市民朋友一同參與。

「集‧無限─永遠在合作中」以匯集、合作、進行中出發,別於以往展覽規劃,希望提出一個真正屬於城市的、提供多元參與的、永遠在合作驚喜中的、真正打破藩籬的遊園經驗。

2017 第十二屆臺北數位藝術節

時間│11/10(五)~11/19(日)10:00~18:00

地點│松山文創園區(臺北市信義區光復南路133號)、台北數位藝術中心(臺北市士林區福華路180號)

票價│免費

電話│02-2578-5467轉39

官網│digitalarts-festival.taipei

(中時電子報)