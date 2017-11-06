記者遇車禍到院前死亡 救活後跪謝恩人

在上班途中救護一名因車禍受重傷民眾的義消張慶龍先生。（圖／中央社，翻攝畫面）

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中時電子報
今年5月4日，一名記者在新北市中和區中山路遇到嚴重車禍，到院前死亡，一名穿迷彩褲的男子（圖中圈內之人）幫忙做CPR，這名記者後來重生，隨在臉書尋找當時救過她的恩人。（圖／取自傅家慶臉書）

三立新聞記者傅嘉慶11月4日在臉書貼文表示，要尋找一位穿迷彩褲、受過ＥＭＴ訓練的救命恩人，沒想到短短數小時，即連繫上救過他的前員山消防分隊義消張慶龍，張慶龍聽到傅家慶後來活過來，表示真的很高興。

傅嘉慶指出，今（2017）年5月4號早上9時43分，傅嘉慶騎車上班，行經新北市中和區中山路二段時發生嚴重車禍，造成股動脈斷裂，當場幾乎流光身上的血，失去自主呼吸心跳二十三分鐘，到院前死亡。

而這位義消經過現場，見到躺在血泊中的傅嘉慶，及時進行CPR，在中和消防隊救護員張加靖與李文龍趕到現場的這三分鐘空檔，創造重生的奇蹟，讓雙和醫院繼續把傅嘉慶搶救回來。

傅嘉慶說他重生後，續回到消防隊和醫院，從醫師、急診、加護到病房，逐一跪謝這些救命恩人，讓這些菩薩與天使們知道，你們的付出沒有白費，被你們救過的人與家屬都會記得。也謝謝這些菩薩天使，在他最脆弱時，與他的人生交會。

沒想到短短數小時，即找到這位救命恩人，他是新北市中和員山消防隊、前任義消張慶龍先生。

根據中央社報導，43歲的張慶龍本業是送貨員，擁有高級救護員執照，過去因家中失火曾獲消防員幫忙，因而投入義消工作8年，曾經參與復興空難的營救工作，後來因為搬家而離開。

張慶龍表示，送貨時經過看到一個人躺在路上，流了很多血，肇事者在場也不知所措，當時跟肇事者要了一條毛巾先止血，才檢查傷者（傅家慶）意識，但傷者當時已陷入昏迷，怎麼叫都叫不醒。

張慶龍說，當時請旁人幫忙打電話給119，他則幫傷者做CPR，一直到救護車到達，才交給救護人員。當時想說自己能做盡量做，希望傷者能恢復意識。新北市消防局昨天打電話給他，他很高興傅家慶能夠活過來。

傅嘉慶激動表示，救他的張慶龍是人間菩薩！謝謝他為社會注入暖流！

(中時電子報)

文章來源：傅家慶臉書

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