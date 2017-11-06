沙國宮廷內鬥登場？17王子涉貪被捕

2017年11月06日 03:12 中時電子報 高德順

沙烏地阿拉伯王室4日才剛剛宣布成立反貪腐委員會，肅貪行動隨即如火如荼展開，短短一天內，被逮捕的沙國「王子們」從11名激增為17名；另外，還有多名前部長也被捕。不過，反貪行動也遭到外界質疑是沙國王儲薩爾曼（Mohammed bin Salman），打著反貪腐大旗，實則進行一連串整肅異己、鞏固權力的宮廷內鬥。

美國有線電視新聞網CNN報導，至少已有17名沙國王子與高官在這波反貪腐行動中箭被捕；當中最受矚目的，莫過於是擁有王國控股公司(Kingdom Holding)，持有花旗集團(Citigroup)、推特(Twitter)、蘋果(Apple)和新聞集團(News Corp)等全球性公司股份的億萬富豪阿瓦里德親王（Alwaleed bin Talal），沙國媒體大亨Waleed Al-Ibrahim也在名單內；此外，還有三名沙國現任部長被撤職，數十名前任部長被拘留。

阿瓦里德親王在這波掃貪中箭落馬，由於他的身家驚人，可能對全球上百億美元投資帶來影響。富比世雜誌（Forbes）估計，阿瓦里德親王財產淨值達170億美元，他在利雅德的王宮共有420間舖設大理石的房間、擁有1架設有王座的波音474私人飛機、在首都外緣擁有占地120英畝的私人度假中心，而且裡面設有5間房子、5座人工湖及1座迷你大峽谷。

沙國反貪腐委員會由王儲薩爾曼領導，《紐約時報》報導，反貪行動可能是薩爾曼鞏固權力的行動，未來王室可能將以此名義持續清理門戶。

(中時電子報)