北市交找新家 美巡不忘考察音樂廳

2017年11月06日 10:28 中時 趙靜瑜

台北市立交響樂團4日結束在美國加州聖地牙哥雅各布音樂中心柯普萊交響音樂廳的演出，首度為聖地牙哥帶來台北的聲音。當地樂界包括雅各布音樂中心創辦人雅各布夫婦、由林昭亮擔任音樂總監的拉荷亞音樂節協會成員都到場聆賞，也對北市交的演出表示肯定。

北市交副團長郭玟岑表示，這次團員非常辛苦，大家也都如平日實力般表現，睽違26年再度重回美國樂壇，從陌生到熟悉，這只是一個開始。郭玟岑表示，舊金山與聖地牙哥兩場音樂會都有經紀人飛來聆賞，「我們也已經開始規劃兩年後將會展開第二趟美國巡演，希望可以持續與全球音樂市場有所連結。」

為了正在籌建的台北市音樂廳，北市交此行也參訪了當地音樂廳，希望可以累積更多音樂廳的實務需求，轉化成北市音樂廳的經驗與養分。郭玟岑表示，這次樂團參觀了戴維斯音樂廳(Louise M. Davies Symphony Hall)與交響音樂廳根史丹福大學音樂廳，戴維斯音樂廳是舊金山交響樂團專屬音樂廳，建造費用將近2千700萬美金，聲學整修費用將近1千零25萬美金，座位數超過2,500個。

音樂廳裡另有一個排練場地「sound box」，同時也是實驗性質空間，可作為舊金山歌劇院歌劇排練，尺寸大小同歌劇院舞台，排練時可將佈景置於此排練廳。非排練時，可作為實驗性節目演出。

另一個史丹佛大學的音樂廳四年前開幕，座位數不到九百個，舞台最前端與觀眾席同一地面，較有親密感。另外還有一個實驗空間，可以展現各種新世代音樂發展的可能性。

郭玟岑表示，建造音樂廳必須考慮的除了樂團需求之外，也還要考慮市民生活動線，再加入一些社會服務的概念，讓音樂廳不只是音樂廳，可以成為台北市民遊憩與文化生活重心。

(中時)