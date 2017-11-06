11／06 三大報頭條要聞

2017年11月06日 07:34 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

‧行政院在蔡英文總統出訪南太期間，公布「獵雷艦專案調查報告」，並指出軍方辦理採購案有5項作業缺失，引起軍方極大反彈。國防部長馮世寬日前密集與軍方將領會商，了解內部對政院調查的不滿溢於言表，終於等到蔡英文總統返國，將在本周總統府舉行的國防軍事會議中，親自向蔡英文說明軍方立場，並依總統裁示處置。

‧國民黨立委盧秀燕、江啟臣相繼宣布投入2018台中市長選舉黨內初選後，本報在10月31日至11月1日進行台中市長選情初探調查，最新民調結果顯示，現任市長林佳龍以超過4成的支持度，領先國民黨「兩強」盧秀燕的29.3％、江啟臣26.9％，差距都達15％以上。

‧沙烏地阿拉伯王室再掀宮廷鬥爭！繼前王儲納伊夫6月遭罷黜後，國王薩曼4日成立反貪腐委員會，並由32歲王儲穆罕默德主導。展開迅雷不及掩耳的大整肅！包括億萬富豪、「中東股神」阿瓦里德（Al-Waleed bin Talal）、掌理精銳國家衛隊且可能衝擊王位的米提布（Miteb bin Abudullah）等11名親王，和38名前、現任政府部長，全遭拘禁於首都利雅德的五星級飯店內。

‧儘管川普多次強調美日同盟的重要性，和首相安倍晉三的關係也算熱絡，卻在他抵達日本前夕，被日本傳媒《共同社》獨家爆料，透露川普曾質疑日本這個「武士國」為何在8、9月北韓試射飛彈時沒有擊落飛越自家上空的飛彈，言下之意似乎不滿日本的處理態度。

◎旺報

‧美國《時代》雜誌亞洲版於3日公布最新一期（11月13日）封面，以英文及簡體中文寫上「中國贏了」（China won），這是該雜誌封面首次同時出現兩種文字。內文中介紹，就在5年前，大家一致認為，中國總有一天需要根本性的政治改革來維護國家的合法性。今天，中國的政治經濟體系比二戰結束以來主導國際體系的美國模式更具備可行性，甚至更具可持續性。

‧中國共產黨第十九次全國代表大會中共總書記習近平向大會作施政報告中，東亞統合研究中心執行長蔡翼指出，對民族主義、民權主義與民生主義主張的政治思想與理想，作出許多詳盡的設計與施政規畫。深入探討習提出的新時代中國特色社會主義，感覺儼如《三民主義》的政治理想正在華夏大地實現中。

‧「誰能掌握科技，就能掌握未來」，隨著近年中國大舉注資科學研究領域，據中國科學院和英國《自然》雜誌等機構日前發布的報告顯示，2017年中國的科研能力在全球排行上高居第二，僅次於美國，甚至已在多個領域反超美國。日媒直言，全球科技已進入中美兩強時代。

‧美國總統川普5日由夏威夷轉抵日本訪問，美軍也相應在亞太地區開始調動兵力，為川普的亞洲之行造勢。港媒指出，美軍核動力航空母艦尼米茲號戰鬥群，已經由印度洋駛入南海，另一航母戰鬥群羅斯福號於同日離開關島；加上位處日本海域的雷根號，意味美軍3個航母戰鬥群已經集結在西太平洋，準備會師及共同演習，劍指北韓。

◎工商時報

‧台股股王大立光上週五受惠於蘋果在美股盤後大漲、以及最新款iPhone X正式開賣熱銷等利多激勵，股價以大漲3.64％、5,985元做收，創逾一個半月新高。大立光昨（5）日再傳佳音，公布10月營收達56.14億元、月增率3.2％，再創今年新高和單月歷史第三高；累計前10個月合併營收426.53億元，較去年同期成長13％。

‧五缺「馬拉松」記者會啟動！行政院長賴清德今（6）日上午親上火線，召開五缺首場記者會，以「缺地」打頭陣，政院將從提高都會型工業區容積獎勵1.2～1.5倍；產創增訂強制拍賣手段；加強媒合閒置用地2年釋地604公頃；及落實前瞻建設等四大主軸並進，目標6年內將釋地1,422公頃，不容工業區養地囤地。

‧2017年亞太經合會（APEC）今（6）日在越南峴港揭開序幕，首先登場的是總結資深官員會議，重頭戲經濟領袖峰會將在10、11日召開。親民黨主席宋楚瑜再度代表總統蔡英文出任領袖代表，隨行官員包括經濟部長沈榮津、國發會主委陳美伶、政委鄧振中等人，今天經濟領袖代表宋楚瑜將召開行前說明會，說明此行重點。

‧世界智能網聯汽車大會今（5）日在中國大陸上海登場，市場聚焦車聯網、AI人工智慧、電動車、無人車、5G等新應用，搶占未來10年全球上兆元商機，法人看好台廠供應鏈可望搭上順風車，獲得資金進場卡位。

(中時電子報)