蔡英文這思維 王丰：比李登輝、陳水扁更難對付

2017年11月06日 07:51 中時電子報 謝雅柔

作家王丰在臉書撰寫「密切注意蔡英文 『尋親』歸來後的『微轉彎』」一文，並表示人們不宜小看蔡英文，蔡絕對比李登輝、陳水扁更教對手難以對付。他說從1990年代迄今，蔡常年浸淫台灣「國安團隊」運作與思維，恐怕是歷任總統當中最通曉深諳國際策略運用的一個。

王丰在臉書提及，昨在凱道舉辦的「史明百歲生日分享會」，蔡英文到場後講了一句明眼人一聽即知寓意的祝詞:「謝謝你用你自己的人生，對台灣人證明堅持理想一定會得到尊敬」。王丰說蔡英文在擁抱史明的那一瞬間，她心裡究竟在想些什麼？她在台上衝著史明講的那句話，又有什麼寓意？

王丰表示，人們不宜小看蔡英文，蔡絕對比李登輝、陳水扁更教對手難以對付。從1990年代迄今，蔡常年浸淫台灣「國安團隊」運作與思維，她恐怕是歷任總統當中最通曉深諳國際策略運用的一個。蔡英文比李登輝、陳水扁更清楚美國、日本當局腦子裡在想些什麼，與美、日的互動也較諸李、陳兩人更嫻熟通暢。「這也是大陸方面十九大之後，大幅調整涉台機構人事的最主要原因」。

「蔡英文不像陳水扁，老是把『台獨』掛在嘴裡」。王丰說蔡選擇用擁抱史明的肢體語言，踐履她對台獨基本教義派的政治默契。這「一切盡在不言中」的世代擁抱，已經充分表露蔡英文的政治意向。雖然「台獨」二字自今仍未在這位「中華民國總統」的嘴裡脫口而出。蔡英文儘管只上台五分鐘，只講了一句話，這動作如果被視為踩紅線，哪怕是「五分鐘」也是踩紅線。王丰說從台北的空氣裡，人們輕輕嗅到蔡英文「微轉彎」的氣味。這氣味，並不妙。

(中時電子報)