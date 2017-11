時代示警「中國贏了」 洛杉基：台獨傲慢又脆弱的玻璃心碎了一地

2017年11月06日 07:59 中時電子報 李月華 、 黃以謙 /綜合報導 /綜合報導

圖為中華民國國父孫中山先生及其著作《三民主義》。(本報系資料照片)

美國《時代》雜誌亞洲版最新一期封面以英文及簡體中文寫上「中國贏了」(China won),這是該雜誌封面首次以兩種文字呈現。作家洛杉基今天表示,封面之爭無關宏旨。真正值得台灣人注意的是,連老美都認為「習近平正在實現孫中山的《三民主義》」,這是多麼震撼民心的一句話!

本期《時代》封面專題文章以〈中國經濟如何打好未來〉(How Chinas Economy Is Poised to Win the Future)為題,直接指出「中國的國家主導經濟是為了贏得未來而建立的」。撰文者布雷默(Ian Bremmer)在其個人推特上載雜誌封面的同時,還以英語加上「#美國第二?」標籤。

另外,東亞統合研究中心執行長蔡翼在最新一期的《亞洲週刊》撰文指出,中共國家主席習近平在十九大提出的新時代中國特色社會主義,感覺儼如《三民主義》的政治理想正在華夏大地實現中。

洛杉基今早在臉書發文指出,《時代》這麼說,必然把台獨既傲慢又脆弱的玻璃心,給碎了一地!如果他們不罵這個「中文」版被中共收買,「我名字也倒過來寫!」

洛杉基說,過去台灣國民黨喊了六十年的「三民主義統一中國」,現在反而變成共產黨要以「三民主義統一中國」,如果孫中山地下有知,他會怎麼看待這分裂的兩岸,到底誰繼承了他的遺志:讓中國永遠不再成為列強欺負的對象?

他還問:如果國民黨與民進黨都放棄了三民主義,未來到底要用什麼方式治國,用什麼政治制度來實現統一?還是讓台灣放棄三民主義,用公投實現台灣獨立,然後呢?獨派政府要用什麼主義來治理「這個國家」?實現日本的《君主立憲》制度嗎?

