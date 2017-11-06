時代示警「中國贏了」 洛杉基：台獨傲慢又脆弱的玻璃心碎了一地

2017年11月06日 07:59 中時電子報 李月華 、 黃以謙 /綜合報導 /綜合報導

圖為中華民國國父孫中山先生及其著作《三民主義》。（本報系資料照片）

美國《時代》雜誌亞洲版最新一期封面以英文及簡體中文寫上「中國贏了」（China won），這是該雜誌封面首次以兩種文字呈現。作家洛杉基今天表示，封面之爭無關宏旨。真正值得台灣人注意的是，連老美都認為「習近平正在實現孫中山的《三民主義》」，這是多麼震撼民心的一句話！

本期《時代》封面專題文章以〈中國經濟如何打好未來〉（How Chinas Economy Is Poised to Win the Future）為題，直接指出「中國的國家主導經濟是為了贏得未來而建立的」。撰文者布雷默（Ian Bremmer）在其個人推特上載雜誌封面的同時，還以英語加上「＃美國第二？」標籤。

另外，東亞統合研究中心執行長蔡翼在最新一期的《亞洲週刊》撰文指出，中共國家主席習近平在十九大提出的新時代中國特色社會主義，感覺儼如《三民主義》的政治理想正在華夏大地實現中。

洛杉基今早在臉書發文指出，《時代》這麼說，必然把台獨既傲慢又脆弱的玻璃心，給碎了一地！如果他們不罵這個「中文」版被中共收買，「我名字也倒過來寫！」

洛杉基說，過去台灣國民黨喊了六十年的「三民主義統一中國」，現在反而變成共產黨要以「三民主義統一中國」，如果孫中山地下有知，他會怎麼看待這分裂的兩岸，到底誰繼承了他的遺志：讓中國永遠不再成為列強欺負的對象？

他還問：如果國民黨與民進黨都放棄了三民主義，未來到底要用什麼方式治國，用什麼政治制度來實現統一？還是讓台灣放棄三民主義，用公投實現台灣獨立，然後呢？獨派政府要用什麼主義來治理「這個國家」？實現日本的《君主立憲》制度嗎？

(中時電子報)