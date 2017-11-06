MLB》陳偉殷續留馬林魚 美媒：沒人感到意外

陳偉殷度過兩個失望的球季，不跳脫合約續留馬林魚。(本報資料照)

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中時電子報

旅美左投陳偉殷歷經低潮的一季，確定季後不跳脫合約，續披馬林魚戰袍，美媒今(6日)證實這個消息，他若沒被馬林魚出清，會在馬林魚待到2020年，接下來3年總計至少領到6000萬美金，對陳偉殷做出這樣的決定，報導寫道「沒人感到意外」。

陳偉殷過往2012到2015年效力金鶯時，4年間有3年單季繳10勝，2015年季後與馬林魚簽下5年8000萬美金合約。但他這兩年間傷勢不斷，總計僅先發投27場；去年更是因左手肘韌帶出現些微撕裂傷，在傷兵名單待了4個多月，整季先發過5場，先發場數寫下大聯盟生涯新低。

陳偉殷如今選擇不跳脫合約，《邁阿密先驅報》記者拜茲(Bytes)寫道，「毫無意外的，可能是馬林魚隊史簽回最讓人遺憾的自由球員陳偉殷，選擇留在馬林魚。」陳偉殷接下來3年，會領到1800萬、2000萬和2200萬，加上激勵獎金，總計最高能領到6500萬美金的薪水。

在馬林魚吉特(Derek Jeter)團隊試圖節省薪資，打算把1.15億團隊薪資一口氣降到9000萬的情況下，拜茲認為，陳偉殷沒跳脫合約，可能牽動其他球員的續留與否，包括史坦頓(Giancarlo Stanton)、迪戈登(Dee Gordon)和普拉多(Martin Prado)都名列交易清單中。

對馬林魚而言，陳偉殷的合約成為他們的負擔之一，但拜茲指出，陳偉殷的合約，並非唯一影響馬林魚團隊薪資的大約，沃奎茲(Edinson Volquez)也是其中一個麻煩。比起陳偉殷，沃奎茲得動韌帶重建手術，明年幾乎確定報銷，但馬林魚仍得支付他1300萬美金薪水。

(中時電子報)

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