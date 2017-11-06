化解連任危機 林佳龍須端出讓市民有感的政績

2017年11月06日 08:17 中時 陳世宗

台中市長林佳龍2018年能否打破「民進黨縣市長在中台灣無法連任」的魔咒？龍團隊執政以來，全國首創的政績就高達近百件，民調一直領先藍營抬面上有意角逐者；但面對今年起取消補助老人健保費、廢除BRT、停建台灣塔、高額舉債等，對林佳龍選情都將造成衝擊，龍團隊須持續端出政績方能化危機為轉機！

林佳龍執政3年來，施政逐步兌現他「大台中123」的競選支票，有計畫推出多項建設，讓台中市得到「宜居城市」的封號；今年7月更躍升成全台第二大城市，各項民調都有不錯成績。

「沒有打不敗的林佳龍！」國民黨團書記長李中卻認為，林佳龍惡意停調BRT、台灣塔及東豐快速道路，並取消前市長胡志強任內推動的老人健保補助，不僅讓老人家生氣，連帶代繳的兒子、女兒也一肚子氣；上台後就把市府主管惡意調職造成市府公教人員寒蟬效應，動搖市府公務人員對市長的向心力。

市府舉辦花博等說明會，被藍營視為因施政不佳的心虛表現！龍團隊引以為傲的柳川再生、朝馬國民運動中心、豐原社會住宅等都是前朝發包；還故意將胡志強任內的重大建設，如水湳經貿園區國際會展中心等延後發包。3年共舉債629億元，建設經費卻從105到107年逐年減少32、34、38億元。

林佳龍角逐連任的危機！民進黨市議員陳淑華指出，主要是去年地價稅大漲及取消老人健保補助，對市民有切身之痛，市長應向民眾說清楚及提出配套措施；面對大環境不景氣，明年地價稅應該要隨勢調降，還有改善空汙等問題，如何讓民眾有感並提出配套作為。

政策是延續性！陳淑華認為，執政第一任大都提出政策與計畫，第二任才會有成效及政績呈現；但林佳龍第一任就有具體政績，如中科路高架橋、水湳經貿園區國際會展中心、電影館、水湳轉運中心等，政績正逐步實現中。

民調數字會說話，當年胡志強與蘇嘉全角逐台中市長時，胡領先蘇三成多，但最後只是小勝；值得民調一路領先的林佳龍引以為鑑，唯有持續端出讓市民有感的政績，方能化為危機為轉機，並打破「民進黨縣市長在中台灣無法連任」的魔咒！

(中時)