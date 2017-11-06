「20歲前專心打球」怪物級菜鳥被火腿下禁愛令

高中111轟強打清宮將進日本火腿，被下達「禁愛令」。(截自日本雅虎體育)

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中時電子報

日本火腿自選秀延攬「怪物高中生強打」清宮幸太郎，重建之路又增添1名潛力新星，而為幫助清宮成長，日本火腿祭出狠招，日媒今(6日)報導指出，火腿總教練栗山英樹跟比照大谷翔平辦理，打算要求清宮「直到20歲前都不准談戀愛」，只能把棒球當做自己的情人。

清宮畢業於早稻田高校，高中3年累積111轟，技驚四座，自選秀前就是備受矚目的大熱門；最後他獲7隊同時第一指名，追平1995年福留孝介所創高中生最多同時指名紀錄，並由火腿中籤。火腿取得清宮交涉權後，除了替他制訂培訓計畫，同時也比照大谷做生活上嚴格控管。

《日刊體育》報導，考量像清宮這類的高中生，轉到職業會受談戀愛或其他娛樂影響，火腿為讓清宮穩定成長，也打算循大谷模式管控生活。大谷過去在火腿期間，若是要從宿舍外出，都得跟栗山報備，也不准喝酒、隨意跟女生談話，所有會影響他專注於棒球的因素，幾乎都被斬斷。

「20歲前專心打棒球！」栗山表示，在高中生涯結束投入職場後，會很嚮往外界的生活，「這世界有很多好玩的事情，但我希望他明白棒球是很有趣的。」由於高中生還未成年，除了生活被球團控管，有些人薪水也是交由爸媽代為管理，如中田翔2008年進火腿時就是如此。

(中時電子報)

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