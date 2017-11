退休媒體人創業開店 天母POPO FAMILY的麵包有「溫度」

2017年11月06日 10:24 工商 姚舜

〈蘭姆公爵〉麵包內鑲著用蘭姆酒浸醃的葡萄乾,以及質地柔軟的Cream Cheese,是〈POPO FAMILY〉的熱賣商品。(圖/姚舜攝)

「古典的麵包架上,靜置著圓潤與豐饒的故事,等候詩人以咖啡佐詩…」,「撿選、禾鋤、播種、收割,「揉捻念、烘焙永恆」、「每一次咀嚼,總會喚起某一年秋末的麥浪…」,台北天母中山北路圓環邊上、開在老公寓一樓的麵包店〈POPO FAMILY〉玻璃窗寫著的的《出爐之歌》,如詩的意境、一手的好字,讓這小小麵包店流洩著一股特殊的情懷。

〈POPO FAMILY〉的咖啡是請到職川局老師指導,精選哥倫比亞與耶加雪菲咖啡豆沖煮。(圖/姚舜攝)

位在台北天母圓環舊公寓的〈POPO FAMILY〉麵包店,老闆曾是媒體經理人。(圖/姚舜攝)

這真是一家「不像麵包店的麵包店」,一個退休的媒體人,遇到了一個流浪的麵包師父,老人為年輕人搭建了舞台,年輕人則幫老媒體築夢,一老一少、攜手合作,一年多下來,〈POPO FAMILY〉在充滿著異國情調的台北天母闖出了名號,不只天母在地人到此買麵包,也吸引了不少外地客衝著手工窯烤麵包專程前往。

西諺有云:「You are what you eat」,意指「一個人吃什麼,就像什麼」,說得更淺白點就是「人如其食」。而換個角度從生產端看,「什麼樣的人,就會做出什麼樣的菜」,亦即「食如其人」。〈POPO FAMILY〉的麵包會讓客人「一試成主顧」,關鍵在人:老闆魯惠國和麵包師父林基鴻。

除了各式美味麵包外,(POPO FAMILY〉也有各式窯烤Pizza供客人享用。(圖/姚舜攝)

紅色的蔓越莓果汁,以及用地瓜葉、蘋果、鳳梨和檸檬鮮榨的綠色果汁,完全不加糖故喝來很健康。(圖/姚舜攝)

「這年輕人個性堅持」,魯惠國說,林基鴻見不得偷工減料,堅持用好食材好麵粉,用正確工序、精準的發酵時間烤麵包。這樣的「執著」不易見容於為追求高獲利且產能極大化的店家。因為欣賞林基鴻的那一份堅持,「就像自己年輕時當編輯校對錯字一樣專注」,退而不想休、「可以忙碌卻不想過得太庸俗」的魯惠國,拿出退休金創業開麵包店並請林基鴻當師父,店址選在天母,是因為魯惠國的老家在這,開店前、打烊後,他可以就近去看看陪陪老人家。

媒體近20年資歷加上修過企管學分,魯惠國創業開的雖是小小麵包店,但從店名、CIS設計、店的定位、商品,都從市場區隔角度思考,並有承諾、使命與願景,等於集結了人生上半場所學、所感、所悟,希望透過麵包傳遞美好生活體驗。

魯惠國的理念很簡單:食蔬、減碳、顧食安。「PO」是「撥」的諧音,因為他想為店創造一吉祥物、代言人,查了很多資料發現土撥鼠食素,就用牠串連了整個故事。

由附欖欖油和油醋的各式麵包、沙拉、南瓜湯,以及手製醃漬蔬果搭配的〈麵包套餐〉,每份280元。(圖/姚舜攝)

天母〈POPO FAMILY〉麵包店有一很小、很迷你的開放式廚房,天花板上吊著的黑板有手寫的菜單。(圖/姚舜攝)

〈PO PO FAMILY〉的麵包麵糰是用天然酵母經二段式發酵後烘焙烤出,其中有用魯邦種老麵發酵烤出的〈法式長棍〉與〈法式香蒜〉麵包,也有用水果酵母發麵糰烤出的各種麵包。經過一年多下來,林基鴻總共研發創作出60多款麵包,每天則平均出10至15款。

林基鴻烤製麵包不太用糖,所用的食材亦講究,麵粉是日本的山茶花麵粉、桂圓、核桃、洛神花、起司、巧克力等,都經過精挑細選。烤出的麵包有明顯的麥香,而非人工香精的香。咀嚼起來有口感,不似台式麵包那麼軟趴趴,卻又不是正統歐式麵包那樣的「死硬派」。這介於台歐麵包之間的「中間路線口感」,正是〈POPO FAMILY〉受到歡迎的原因。

除了個頭都很大、每個130元到180元的各式麵包外,現點現製的手工窯烤Pizza讓〈POPO FAMILY〉更有溫度。這裡的Pizza共有12種口味可以選擇,9吋Pizza均一價,一律都是270元。

為推廣健康飲食,〈POPO FAMILY〉亦販售有機橄欖油、果醬、堅果和咖啡等。(圖/姚舜攝)

POPO FAMILY的店裝帶有鄉村風格,置身其中像在朋友家中作客。(圖/姚舜攝)

設有座位的〈POPO FAMILY〉不只是家麵包店,它也像個社區咖啡館,菜單上除提供「麵包餐」供客人享用,並有用哥倫比亞與耶加雪菲咖啡豆沖煮的美味咖啡,用地瓜葉、鳳梨、蘋果與檸檬等蔬果混和鮮榨的果汁讓客人搭配麵包享用。此外,店內也販售魯惠國精選的有機機橄欖油、堅果、果醬和小農食材給客人選購。

〈POPO FAMILY〉有團購服務,須3天前預購,台北市區團購20個以上免運費且當日送達,新台北市等外縣市則每10個運費200元、隔日送達。值得一提的是,該店並推出「麵包代用券」,有人做公益的民眾可以買代用券,由〈POPO FAMILY〉將麵包送去給指定的公益團體幫助弱勢。這樣的麵包與這樣的人和這樣的心,也讓〈POPO FAMILY〉更添溫度。

