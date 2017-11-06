退休媒體人創業開店 天母POPO FAMILY的麵包有「溫度」

〈POPO FAMILY〉每星期天和星期二會出用魯邦種老麵發酵麵糰烤出的法式枴杖麵包與香蒜麵包。（圖／姚舜攝）

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〈蘭姆公爵〉麵包內鑲著用蘭姆酒浸醃的葡萄乾，以及質地柔軟的Cream Cheese，是〈POPO FAMILY〉的熱賣商品。（圖／姚舜攝）

「古典的麵包架上，靜置著圓潤與豐饒的故事，等候詩人以咖啡佐詩…」，「撿選、禾鋤、播種、收割，「揉捻念、烘焙永恆」、「每一次咀嚼，總會喚起某一年秋末的麥浪…」，台北天母中山北路圓環邊上、開在老公寓一樓的麵包店〈POPO FAMILY〉玻璃窗寫著的的《出爐之歌》，如詩的意境、一手的好字，讓這小小麵包店流洩著一股特殊的情懷。

〈POPO FAMILY〉的咖啡是請到職川局老師指導，精選哥倫比亞與耶加雪菲咖啡豆沖煮。（圖／姚舜攝）
位在台北天母圓環舊公寓的〈POPO FAMILY〉麵包店，老闆曾是媒體經理人。（圖／姚舜攝）

這真是一家「不像麵包店的麵包店」，一個退休的媒體人，遇到了一個流浪的麵包師父，老人為年輕人搭建了舞台，年輕人則幫老媒體築夢，一老一少、攜手合作，一年多下來，〈POPO FAMILY〉在充滿著異國情調的台北天母闖出了名號，不只天母在地人到此買麵包，也吸引了不少外地客衝著手工窯烤麵包專程前往。

西諺有云：「You are what you eat」，意指「一個人吃什麼，就像什麼」，說得更淺白點就是「人如其食」。而換個角度從生產端看，「什麼樣的人，就會做出什麼樣的菜」，亦即「食如其人」。〈POPO FAMILY〉的麵包會讓客人「一試成主顧」，關鍵在人：老闆魯惠國和麵包師父林基鴻。

除了各式美味麵包外，（POPO FAMILY〉也有各式窯烤Pizza供客人享用。（圖／姚舜攝）
紅色的蔓越莓果汁，以及用地瓜葉、蘋果、鳳梨和檸檬鮮榨的綠色果汁，完全不加糖故喝來很健康。（圖／姚舜攝）

「這年輕人個性堅持」，魯惠國說，林基鴻見不得偷工減料，堅持用好食材好麵粉，用正確工序、精準的發酵時間烤麵包。這樣的「執著」不易見容於為追求高獲利且產能極大化的店家。因為欣賞林基鴻的那一份堅持，「就像自己年輕時當編輯校對錯字一樣專注」，退而不想休、「可以忙碌卻不想過得太庸俗」的魯惠國，拿出退休金創業開麵包店並請林基鴻當師父，店址選在天母，是因為魯惠國的老家在這，開店前、打烊後，他可以就近去看看陪陪老人家。

媒體近20年資歷加上修過企管學分，魯惠國創業開的雖是小小麵包店，但從店名、CIS設計、店的定位、商品，都從市場區隔角度思考，並有承諾、使命與願景，等於集結了人生上半場所學、所感、所悟，希望透過麵包傳遞美好生活體驗。

魯惠國的理念很簡單：食蔬、減碳、顧食安。「PO」是「撥」的諧音，因為他想為店創造一吉祥物、代言人，查了很多資料發現土撥鼠食素，就用牠串連了整個故事。

由附欖欖油和油醋的各式麵包、沙拉、南瓜湯，以及手製醃漬蔬果搭配的〈麵包套餐〉，每份280元。（圖／姚舜攝）
天母〈POPO FAMILY〉麵包店有一很小、很迷你的開放式廚房，天花板上吊著的黑板有手寫的菜單。（圖／姚舜攝）

〈PO PO FAMILY〉的麵包麵糰是用天然酵母經二段式發酵後烘焙烤出，其中有用魯邦種老麵發酵烤出的〈法式長棍〉與〈法式香蒜〉麵包，也有用水果酵母發麵糰烤出的各種麵包。經過一年多下來，林基鴻總共研發創作出60多款麵包，每天則平均出10至15款。

林基鴻烤製麵包不太用糖，所用的食材亦講究，麵粉是日本的山茶花麵粉、桂圓、核桃、洛神花、起司、巧克力等，都經過精挑細選。烤出的麵包有明顯的麥香，而非人工香精的香。咀嚼起來有口感，不似台式麵包那麼軟趴趴，卻又不是正統歐式麵包那樣的「死硬派」。這介於台歐麵包之間的「中間路線口感」，正是〈POPO FAMILY〉受到歡迎的原因。

除了個頭都很大、每個130元到180元的各式麵包外，現點現製的手工窯烤Pizza讓〈POPO FAMILY〉更有溫度。這裡的Pizza共有12種口味可以選擇，9吋Pizza均一價，一律都是270元。

為推廣健康飲食，〈POPO FAMILY〉亦販售有機橄欖油、果醬、堅果和咖啡等。（圖／姚舜攝） 　
POPO FAMILY的店裝帶有鄉村風格，置身其中像在朋友家中作客。(圖／姚舜攝)

設有座位的〈POPO FAMILY〉不只是家麵包店，它也像個社區咖啡館，菜單上除提供「麵包餐」供客人享用，並有用哥倫比亞與耶加雪菲咖啡豆沖煮的美味咖啡，用地瓜葉、鳳梨、蘋果與檸檬等蔬果混和鮮榨的果汁讓客人搭配麵包享用。此外，店內也販售魯惠國精選的有機機橄欖油、堅果、果醬和小農食材給客人選購。

〈POPO FAMILY〉有團購服務，須3天前預購，台北市區團購20個以上免運費且當日送達，新台北市等外縣市則每10個運費200元、隔日送達。值得一提的是，該店並推出「麵包代用券」，有人做公益的民眾可以買代用券，由〈POPO FAMILY〉將麵包送去給指定的公益團體幫助弱勢。這樣的麵包與這樣的人和這樣的心，也讓〈POPO FAMILY〉更添溫度。

(工商)

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