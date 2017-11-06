退休媒體人創業開店 天母POPO FAMILY的麵包有「溫度」

2017年11月06日 10:24 工商 姚舜

〈蘭姆公爵〉麵包內鑲著用蘭姆酒浸醃的葡萄乾，以及質地柔軟的Cream Cheese，是〈POPO FAMILY〉的熱賣商品。（圖／姚舜攝）

「古典的麵包架上，靜置著圓潤與豐饒的故事，等候詩人以咖啡佐詩…」，「撿選、禾鋤、播種、收割，「揉捻念、烘焙永恆」、「每一次咀嚼，總會喚起某一年秋末的麥浪…」，台北天母中山北路圓環邊上、開在老公寓一樓的麵包店〈POPO FAMILY〉玻璃窗寫著的的《出爐之歌》，如詩的意境、一手的好字，讓這小小麵包店流洩著一股特殊的情懷。

〈POPO FAMILY〉的咖啡是請到職川局老師指導，精選哥倫比亞與耶加雪菲咖啡豆沖煮。（圖／姚舜攝）

位在台北天母圓環舊公寓的〈POPO FAMILY〉麵包店，老闆曾是媒體經理人。（圖／姚舜攝）

這真是一家「不像麵包店的麵包店」，一個退休的媒體人，遇到了一個流浪的麵包師父，老人為年輕人搭建了舞台，年輕人則幫老媒體築夢，一老一少、攜手合作，一年多下來，〈POPO FAMILY〉在充滿著異國情調的台北天母闖出了名號，不只天母在地人到此買麵包，也吸引了不少外地客衝著手工窯烤麵包專程前往。

西諺有云：「You are what you eat」，意指「一個人吃什麼，就像什麼」，說得更淺白點就是「人如其食」。而換個角度從生產端看，「什麼樣的人，就會做出什麼樣的菜」，亦即「食如其人」。〈POPO FAMILY〉的麵包會讓客人「一試成主顧」，關鍵在人：老闆魯惠國和麵包師父林基鴻。

除了各式美味麵包外，（POPO FAMILY〉也有各式窯烤Pizza供客人享用。（圖／姚舜攝）

紅色的蔓越莓果汁，以及用地瓜葉、蘋果、鳳梨和檸檬鮮榨的綠色果汁，完全不加糖故喝來很健康。（圖／姚舜攝）

「這年輕人個性堅持」，魯惠國說，林基鴻見不得偷工減料，堅持用好食材好麵粉，用正確工序、精準的發酵時間烤麵包。這樣的「執著」不易見容於為追求高獲利且產能極大化的店家。因為欣賞林基鴻的那一份堅持，「就像自己年輕時當編輯校對錯字一樣專注」，退而不想休、「可以忙碌卻不想過得太庸俗」的魯惠國，拿出退休金創業開麵包店並請林基鴻當師父，店址選在天母，是因為魯惠國的老家在這，開店前、打烊後，他可以就近去看看陪陪老人家。

媒體近20年資歷加上修過企管學分，魯惠國創業開的雖是小小麵包店，但從店名、CIS設計、店的定位、商品，都從市場區隔角度思考，並有承諾、使命與願景，等於集結了人生上半場所學、所感、所悟，希望透過麵包傳遞美好生活體驗。

魯惠國的理念很簡單：食蔬、減碳、顧食安。「PO」是「撥」的諧音，因為他想為店創造一吉祥物、代言人，查了很多資料發現土撥鼠食素，就用牠串連了整個故事。

由附欖欖油和油醋的各式麵包、沙拉、南瓜湯，以及手製醃漬蔬果搭配的〈麵包套餐〉，每份280元。（圖／姚舜攝）

天母〈POPO FAMILY〉麵包店有一很小、很迷你的開放式廚房，天花板上吊著的黑板有手寫的菜單。（圖／姚舜攝）

〈PO PO FAMILY〉的麵包麵糰是用天然酵母經二段式發酵後烘焙烤出，其中有用魯邦種老麵發酵烤出的〈法式長棍〉與〈法式香蒜〉麵包，也有用水果酵母發麵糰烤出的各種麵包。經過一年多下來，林基鴻總共研發創作出60多款麵包，每天則平均出10至15款。

林基鴻烤製麵包不太用糖，所用的食材亦講究，麵粉是日本的山茶花麵粉、桂圓、核桃、洛神花、起司、巧克力等，都經過精挑細選。烤出的麵包有明顯的麥香，而非人工香精的香。咀嚼起來有口感，不似台式麵包那麼軟趴趴，卻又不是正統歐式麵包那樣的「死硬派」。這介於台歐麵包之間的「中間路線口感」，正是〈POPO FAMILY〉受到歡迎的原因。

除了個頭都很大、每個130元到180元的各式麵包外，現點現製的手工窯烤Pizza讓〈POPO FAMILY〉更有溫度。這裡的Pizza共有12種口味可以選擇，9吋Pizza均一價，一律都是270元。

為推廣健康飲食，〈POPO FAMILY〉亦販售有機橄欖油、果醬、堅果和咖啡等。（圖／姚舜攝）

POPO FAMILY的店裝帶有鄉村風格，置身其中像在朋友家中作客。(圖／姚舜攝)

設有座位的〈POPO FAMILY〉不只是家麵包店，它也像個社區咖啡館，菜單上除提供「麵包餐」供客人享用，並有用哥倫比亞與耶加雪菲咖啡豆沖煮的美味咖啡，用地瓜葉、鳳梨、蘋果與檸檬等蔬果混和鮮榨的果汁讓客人搭配麵包享用。此外，店內也販售魯惠國精選的有機機橄欖油、堅果、果醬和小農食材給客人選購。

〈POPO FAMILY〉有團購服務，須3天前預購，台北市區團購20個以上免運費且當日送達，新台北市等外縣市則每10個運費200元、隔日送達。值得一提的是，該店並推出「麵包代用券」，有人做公益的民眾可以買代用券，由〈POPO FAMILY〉將麵包送去給指定的公益團體幫助弱勢。這樣的麵包與這樣的人和這樣的心，也讓〈POPO FAMILY〉更添溫度。

(工商)