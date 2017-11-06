川普訪亞洲專機 「美國優先」縮影 外媒待遇大不同

川普訪問亞洲，載記者團的白宮專機對各國記者有「差別待遇」。圖為川普今在日本東京演說。(美聯社)

友善列印
中時
駐美特派員／

美國總統川普這次到亞洲訪問，載著各國記者團的美國白宮專機對美國和外國媒體「大小眼」，遭憤怒的韓國媒體批評為川普政府「美國優先」縮小版。川普在日本和中國停留時間超過韓國，也讓韓國媒體呼籲青瓦臺冷靜考慮是否該給予川普國是訪問待遇。

川普這次出訪白宮安排的隨團記者專機費用不貲，全程機票費用高達49,000美元。從華府到東京每人的單程機票是7,000美元。韓國媒體指出，儘管花這麼多錢，在專機上卻無法跟美國記者享有同等待遇，白宮安排福斯新聞、CNN和CBS美國媒體坐商務艙，中德韓等媒體坐的卻是經濟艙。

經濟艙內中國記者坐在最前，德國記者其次，最後才是坐在洗手間旁的韓國記者，儼然是「美國優先」縮影。韓國記者憤而質問，白宮以為隨行記者團是在參加G20峰會嗎?

韓媒對白宮的不滿，另在川普此行對日中韓三國訪問行程和時間安排不均。川普在日本48個小時、中國45個小時，韓國只有25個小時；韓國媒體在白宮背景說明會上提出此一問題時，白宮資深官員強調川普到韓國是國是訪問，巧妙避開。但韓媒批評，川普在日本與首相安倍晉三打高爾夫球、在中國跟國家主席習近平逛故宮，卻未能給韓國足夠訪問時間，建議韓國政府應仔細考慮是否應給予川普最高級的接待。

(中時)

380記者合作《天堂文件》 英女王… 玩網遊會上癮？研究：多為逃避現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。