川普訪亞洲專機 「美國優先」縮影 外媒待遇大不同

2017年11月06日 09:16 中時 江靜玲 駐美特派員／

美國總統川普這次到亞洲訪問，載著各國記者團的美國白宮專機對美國和外國媒體「大小眼」，遭憤怒的韓國媒體批評為川普政府「美國優先」縮小版。川普在日本和中國停留時間超過韓國，也讓韓國媒體呼籲青瓦臺冷靜考慮是否該給予川普國是訪問待遇。

川普這次出訪白宮安排的隨團記者專機費用不貲，全程機票費用高達49,000美元。從華府到東京每人的單程機票是7,000美元。韓國媒體指出，儘管花這麼多錢，在專機上卻無法跟美國記者享有同等待遇，白宮安排福斯新聞、CNN和CBS美國媒體坐商務艙，中德韓等媒體坐的卻是經濟艙。

經濟艙內中國記者坐在最前，德國記者其次，最後才是坐在洗手間旁的韓國記者，儼然是「美國優先」縮影。韓國記者憤而質問，白宮以為隨行記者團是在參加G20峰會嗎?

韓媒對白宮的不滿，另在川普此行對日中韓三國訪問行程和時間安排不均。川普在日本48個小時、中國45個小時，韓國只有25個小時；韓國媒體在白宮背景說明會上提出此一問題時，白宮資深官員強調川普到韓國是國是訪問，巧妙避開。但韓媒批評，川普在日本與首相安倍晉三打高爾夫球、在中國跟國家主席習近平逛故宮，卻未能給韓國足夠訪問時間，建議韓國政府應仔細考慮是否應給予川普最高級的接待。

(中時)