搶救病危新生男嬰 警開道40公里護送醫

2017年11月06日 09:46 中時 王文吉

警方開道護送到院，陳妻報著病危男嬰一下車，向警方下跪致謝。（王文吉翻攝）

國道1號大雅段下班時段開放路肩行駛，警方以擴音器頻呼「前方車輛麻煩讓道！」（王文吉翻攝）

台中大甲陳姓夫妻日前欲送病危的新生男嬰就醫，不料遇下班時間，高速公路車流回堵至交流道口，夫妻倆急如熱鍋螞蟻，此時陳男發現路旁有員警正執行酒駕路檢勤務，隨即驅車上前請求支援，警方獲知，立即駕駛巡邏車開道護送，估算該時段需2小時路程，29分鐘即協助抵達醫院，男嬰母親抱著孩子下車後，激動下跪致謝。

國道七大隊大甲小隊長林章民說表示，本月2日傍晚他與同仁於國道3號南向157公里執行酒駕路檢勤務，32歲陳男突然駕車切過來，坐在後座的陳妻著急表示「兒子剛出生6天，嚴重抽搐，要緊急送到中國附醫急救！」

林章民建議陳妻，若病況緊急，建議就近送醫，不過夫妻倆說「已向中國附醫求助，院方已經在等他們抵達。」他與同仁立即跳上巡邏車，沿途一路鳴笛開道，陳男則駕車在後緊跟。

國道巡邏車在國道時，一路鳴笛，並擴音器直呼「前面的車輛麻煩讓道一下！麻煩讓道！」警車順利從國三、國四轉國一，進入台中市區，30分鐘內緊急趕到中醫附醫急診室。

陳妻抱著男嬰下車後，激動下跪道謝，員警立即將陳妻扶起，要她趕快將男嬰送醫檢查。據了解，男嬰疑因尿道感染，導致高燒不退，造成缺氧臉部反黑，經過救治後已退燒，目前病情穩定，仍在加護病房治療中。

估算搶救病危男嬰路程近40公里，當時夜色昏暗又正值下班尖鋒時段，從國道3號苑裡交流道至中國附醫至少需2小時才能到院，幸好警方支援開道，搶救任務不到半小時完成。

(中時)