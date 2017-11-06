嘆買不起蔥遭批矯情 李來希爆氣槓酸民

2017年11月06日 10:01 中時電子報 謝雅柔

全國公務人員協會理事長李來希昨到市場看到三根細蔥要50元，他買不下手，又想到蔡英文專機上的餐點，他感嘆「蔡總統，妳知道人民的苦嗎？」不料卻遭網友砲轟矯情、領9萬買不起蔥？對此，李來希則再度發文表示，他還沒退休，將來退休後也沒有18趴優惠存款，他也說為政者要能苦民所苦，不是嗎？

李來希昨臉書PO文指出，他到傳統菜市場買菜，三根細蔥要價50元，買不下手，菜販再問要買嗎？他還是買不了手。他想到，菜總統南巡專機上的餐點，以及一小時要價50萬元的專機費，他感嘆，「蔡總統！妳知道人民的苦嗎？」

該文引發網友熱議，並認為「原來窮到沒錢旅遊的退休老公務員知道苦」、「每個月9萬買不起蔥騙誰啊」、「出國不想搭廉航的靈犬肯定也不懂」、「人家可能一個月7萬都花在旅遊了 當然沒錢買50元蔥」、「不用出國你就買得起了」、「通告之前狂上，騙人買不起，你當百姓白癡？」、「反年改的就懂了喔？」、「領9萬買不起50？笑噴」、「以他的退休金買不下手，22k的要去喝西北風了嗎？」、「幹話」。

對此，李來希稍早在臉書回應表示，他還沒有退休，將來退休後也沒有18趴優惠存款。他也提及，這個主題不在退休能領多少錢，他說再富有的人，面對三根青蔥要價五十元的消費市場價格，都不能無感，「我不是買不起，而是買不下手」。

他說為政者施政要接地氣，要能苦民所苦，要能設身處地，與民同呼吸，不是嗎？「花大錢南巡太平洋三個蕞爾小國之後，我們得到什麼？蔡總統您得到什麼？存在感嗎？」

(中時電子報)