宜蘭代理縣長交接 縣府同仁離情依依

2017年11月06日 10:22 中時 胡健森

宜蘭代理縣長6日進行交接，在交接前空檔，縣府各局處員工輪流與「三長」合影留念。（胡健森攝）

在交接典禮前的空檔時間，代理縣長吳澤成（中）、副縣長朱壽騫（左）、秘書長 賴錫祿（右）留下歷史性一刻的合影。（胡健森攝）

宜蘭縣代理縣長6日進行交接，由前中油董事長陳金德接任，吳澤成則升任行政院政務委員兼台灣省政府主席，吳澤成今(6日)上午踏入縣政府時，受到縣府員工的熱烈歡迎，並利用交接典禮前的空檔時刻，各局處依序與縣府三長（代理縣長、副縣長、秘書長）合拍「畢業照」。

擔任代理縣長期間，神情嚴肅甚至讓人望而生畏的吳澤成，今天上午表情顯得輕鬆和藹可親許多，臉上總帶著微笑，他說，走進縣政府的感覺都一樣，沒有特殊之處，縣府同仁也有同仁可愛的一面，自己以往在討論工作的時候嚴肅，但輕鬆的時候也是會滿輕鬆的。

吳澤成說，他已經將縣政工作計畫內容做了整理，在交接典禮上也會對過去及未來的計畫內容一併交接，包括過去縣府做了哪些事情、未來還規劃了哪些事情，讓後續的人可以銜接繼續做下去。

吳澤成表示，到行政院任職後，自己要做的事情不只是與宜蘭縣有關，而是全國性的，當然宜蘭縣也不例外，而且會比較了解實際狀況，在政策協調及建議上也會比較具體，將會全力以赴把事情做好。

在拍完紀念照之後，吳澤成與副縣長朱壽騫也到府內各局處與員工們致意道別，上午的宜蘭縣政府充滿了濃濃的離別之情。

(中時)