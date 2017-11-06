NBA》先發戰力薄弱 騎士輸給墊底球隊

2017年11月06日 10:08 中時電子報 黃邱倫

騎士今日在主場迎戰苦吞8連敗的老鷹，沒想到先發球員只合力攻下51分，反觀老鷹先發五虎得分皆上雙，薛洛德砍進28分、9助攻，115比117輸給戰績全聯盟最差的球隊。

老鷹與騎士過往都是東區強權的代名詞，如今卻是淪為東區後段班球隊，尤其是連續3季闖進總冠軍賽的騎士更是顯得難堪，前一戰好不容易靠著詹姆斯的57分才結束4連敗，此役苦撐41分，17投10中，26分、13助攻，其他4位先發球員洛夫、羅斯、克勞德與J.R史密斯共計29投9中，31%的投籃命中率，要不是有替補的韋德25分、11籃板、6助攻，柯佛23分、5籃板，否則騎士會輸得更加難看。

老鷹除了薛洛德外，巴比特與普林斯各貢獻17分，戴蒙德15分、7籃板，貝茲摩14分、9籃板、7助攻、2阻攻，加上板凳席上的約翰柯林斯挹注12分、13籃板，泰勒14分，7個人合力幫助老鷹在客場終結連敗命運。

騎士直到比賽最後25秒還落後7分，柯佛飆進三分球，詹姆斯空中將球放進籃框內，騎士以迅雷不及掩耳的動作將比數追成113比115，騎士採取犯規動作，將薛洛德送上罰球線上，老鷹117比113領先，時間剩下18.4秒，詹姆斯一條龍方式殺進老鷹禁區得到分數，泰勒兩罰都失手，留給騎士絕殺機會，可惜佛萊的三分線外出手落空，韋德補籃也沒進，老鷹驚險中帶走勝利。

(中時電子報)