匹敵GPS！一箭首發北斗3號雙星 陸開啟全球聯網時代

2017年11月06日 10:20 中時電子報 楊幼蘭

中國長征3號乙運載火箭5日19時45分從西昌衛星發射中心升空，以「一箭雙星」的方式，發射了北斗3號第一和第二顆組網衛星，開啟北斗衛星導航系統全球組網的時代。

據《新京報》與新華網報導，未來3年，中國將高密度發射北斗組網衛星，到2018年年底，將有18顆北斗衛星發射升空，服務區域覆蓋「一帶一路」沿線及周邊國家。根據計畫，到2020年，中國將全面完成35顆北斗3號衛星的組網，構建匹敵美國全球定位系統（GPS），甚至在某些指標上超越它的北斗全球系統，為全世界提供服務。

自從中國2000年發射首枚北斗一號試驗衛星以來，5日晚發射的衛星已經是第24和25顆北斗導航衛星。

負責研製北斗3號衛星的中國航太科技集團公司指出，北斗3號與北斗2號系列衛星相比，無論在載荷、星間鏈路、鐳射通信等技術上，都實現了提升。例如，北斗3號衛星配置了新一代原子鐘：星載氫原子鐘，而它的精度將比先前北斗衛星原子鐘提高一個數量級，將提升導航定位的精度。

中國北斗系統建設自此邁出第三步，大陸2000年建成由2枚衛星組成的北斗1號試驗系統，為中國使用者提供服務，踏出第一步。2012年，中國建成由14枚衛星和32個地面站組成的北斗2號系統，為亞太地區使用者提供服務，走出第二步。

中國衛星導航定位協會副秘書長王博教授告訴《新京報》，由於北斗衛星的佈局特點，低緯度地區的導航精度最高，因此在亞太地區產生了廣泛應用。

目前全球有美國GPS、歐洲伽利略、俄羅斯格洛納斯，以及中國北斗等4大導航系統。未來北斗將與其他系統相容，利用總計100顆以上的衛星，提供更精準的服務。

航太科技集團五院北斗三號工程副總設計師、衛星首席總設計師謝軍透露，北斗3號系統的定位精度比北斗2號提升了1至2倍，達2.5米至5米。

隨著北斗地基增強系統提供初始服務，北斗3號的精度將提升至米級、亞米級、分米級，甚至釐米級，而釐米級的精度已經能滿足共用單車電子圍欄的需求。謝軍表示，屆時中國北斗的精度將媲美GPS。

此外，隨著應用日益廣泛，市場也不斷擴大，中國在衛星導航產業的中長期規劃裡，將2020年導航產業產值目標設定為4,000億元人民幣（約1.8兆台幣），王博認為，這一目標很容易達成。

(中時電子報)