萌！小貓熊寶寶快見客！盼求「好名」求好運

2017年11月06日 10:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

發揮你的創意！來幫超可愛的小貓熊寶寶命名喔！小貓熊「美可」的雙胞胎即將與大家見面了，為了強化大家對寶寶們的印象，動物園邀請大小朋友一起來幫牠們選個朗朗上口的好名字吧！自11月7日(二)上午10點起，至11月13日(一)下午17：00止，民眾只要於台北市立動物園Facebook粉絲專頁，於【Red Panda Baby 留言票選 抽獎活動】貼文留下三個選項中你最喜歡的「小貓熊寶寶」名字並Tag三位好友，就有機會抽中限量的紀念品唷！

幼齡動物和人類的小孩一樣，對周遭的事物充滿了好奇心，總是靜不下來，喜歡到處去探索，家中有小孩的爸媽或許都曾經歷過，原本每天回到家裡習以為常的擺設，在小寶寶出生後，免不了要增添新的家具以及做好相關的防護措施，來確保幼兒的安全，而生活在動物園裡新生的小動物們也不例外唷！

為了讓大家可以早點和「美可」及寶寶們見面，動物園在10月份重新進行了小貓熊戶外活動場的全面安全檢查，將雙胞胎可能會攀爬到高處的圍網和棲架，加裝防爬設施，避免牠們因為攀高跌落導致受傷的情形，另外還新增了一個高度較矮的棲架讓寶寶們可以玩耍和休息。

你們分的出來我是男生還是女生嗎？（雙胞胎的男生）！（台北市立動物園提供）

未來提供「美可」和雙胞胎使用的戶外活動場，位在溫帶動物區靠近桉樹林，最近保育員先讓2015年6月出生，已年滿2歲又4個月，媽媽同樣是「美可」的前一胎雙胞胎姊姊「美美」，先幫忙到戶外活動場進行安全實測。

從本周開始，小貓熊戶外活動場將暫時用工程圍籬阻隔人為干擾，倘若天氣晴朗，當日也會將通道的出入口開啟，讓「美可」和寶寶們可以自由進出，逐步適應戶外場地，此外保育員也不間斷地幫雙胞胎進行運輪籠的「減敏」訓練，希望寶寶們可以學習自己進入籠中，並且習慣待在籠內的空間，這是為了因應個體未來可能需要移欄舍、健檢或醫療時所做的準備，可以避免直接抓握牠們產生的緊迫唷！

保育員經過四個月的觀察，發現兩隻小貓熊寶寶（1公1母）各有脾性，對食物的喜好也不盡相同，綜合各項特徵，並以媽媽「美可」的名字最後一個字為發想，幫寶寶們擬了三組名字「可口（公）、可樂（母）」、「可煦(公)、可暄(母)」及「可頌(公)、可麗餅(母)」等。

10月7日記得到動物園粉絲頁幫「小貓熊」寶寶挑選一個朗朗上口的名字唷！（台北市立動物園提供）

民眾自11月7日(二)上午10點起，至11月13日(一)下午17：00止，只要於台北市立動物園Facebook粉絲專頁，於【Red Panda Baby 留言票選 抽獎活動】貼文留下三個選項中你最喜歡的「小貓熊寶寶」名字並Tag三位好友，就有機會抽中限量的紀念品唷！請大家一起來幫可愛的小貓熊雙胞胎選出最能代表牠們的名字。

(中時電子報)