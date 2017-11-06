石虎家族前進議會 超級卡哇伊

2017年11月06日 15:51 中時 陳世宗

台中市將於2018舉辦世界花卉博覽會，各項工作如火如荼籌備！代表花博的吉祥物「石虎家族」為活動宣傳，今日到台中市議會不僅與議員熱情揮手，也表演吉祥物主題曲。市府新聞局長卓冠廷說，廣受歡迎的石虎家族第二波貼圖，希望能於明年農曆過年前推出，配合台中世界花卉博覽會宣傳，石虎家族LOGO與吉祥物將全數免費提供運用。

市議會今日進行教育文化業務質詢，市議員江肇國與曾朝榮關心明年台中將舉辦世界花卉博覽會，讓全世界看見台中的美；市府也推出石虎家族，廣受各界歡迎，日前更代表台中參加國慶花車網路人氣比賽拿下全國冠軍；將用什麼魅力為世界花博宣傳？

卓冠廷說，台中市以石虎與歐米馬為主題打造的「2017石虎同慶」花車，在國慶花車人氣王票選中，拿下人氣王寶座，各界反應熱烈；半年前各界對台中將舉辦世界花博的資訊了解不多，經過此次宣傳後活動更廣為人知，也廣邀石虎家族到場宣傳。

市議員曾朝榮肯定石虎家族努力拉票，以4.6萬個讚打敗台北市熊讚，石虎家族剛亮相不久就能有良好成績，相當不簡單，與民眾的反應互動也相當良好；市議員江肇國肯定花博加入石虎吉祥物後，不僅打響活動知名度，也增加對石虎保育意識的提升。

卓冠廷表示，台中花博選擇「石虎」作為吉祥物，是因為2014年在花博預定地發現石虎的蹤跡，放棄已經投入的成本毅然決然更改場地，就是為保護石虎的家；為推廣石虎保育重要性，市府選定石虎作為花博吉祥物，透過花博讓石虎保育議題得到重視，凝聚社會對生態保育的認同，並規畫一系列石虎保育計畫，從法律面、石虎生活環境等方向著手，以保育石虎。

卓冠廷強調，目前市府對石虎的LOGO與吉祥物使用，是由新聞局與經發局組成評估小組，分為公益使用與營利目使用，公益使用可無償運用，營利目的使用則從寬認定；只要活動與產品能幫忙台中世界花卉博覽會達到宣傳目的，石虎家族LOGO與吉祥物將無償提供運用。

(中時)