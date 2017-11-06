新《流星花園》F4曝光！高顏值大長腿平均21歲、185公分

2017年11月06日 13:32 中時 林淑娟

新《流星花園》F4曝光並登上國際雜誌。（北京萌樣影視）

新《流星花園》F4曝光。（北京萌樣影視）

新《流星花園》F4曝光。（北京萌樣影視）

新《流星花園》F4曝光。（北京萌樣影視）

F4官鴻。（北京萌樣影視）

F4王鶴隸。（北京萌樣影視）

F4吳希澤。（北京萌樣影視）

F4梁靖康。（北京萌樣影視）

偶像劇教母柴智屏今年4月宣布啟動新版電視劇《流星花園》拍攝計畫，新版F4究竟長什麼樣子一直是外界好奇話題。6日謎底終於正式公佈，新版《流星花園》中的F4將由官鴻、王鶴棣、梁靖康、吳希澤共同擔綱演出。才剛宣布成為新F4的四人還登上《時尚芭莎》（Harpers Bazaar）封面，據了解，這四位演員平均年齡21歲、平均身高185公分，是日本漫畫原著《花樣男子》三大經典版（台、日、韓）劇集中，平均年齡最小、平均身高最高的F4組合。

今天公佈的四位男主角：官鴻，22歲，來自臺北；王鶴棣，19歲，來自成都；梁靖康，23歲，來自廣州；吳希澤，21歲，來自深圳。四人平均年齡21歲，平均身高185公分。這是原著《花樣男子》三大經典版電視劇集（2001台灣版《流星花園》以及2005日本版《花樣男子》、2009韓國版《花樣男子》）中，平均年齡最小、平均身高最高的F4組合。製作公司透露，儘管這四位演員並非科班出身，但青春無敵的氣質、活潑的個性，讓製作人柴智屏初見本人就被深深打動，覺得「就是他了」。

不過，到底這四位男演員分別演出新《流星花園》F4中的哪一個角色，製作公司表示，答案將在11月9日新《流星花園》首次發佈會上揭曉。

新《流星花園》的四位男主角近期不僅要接受表演、臺詞、肢體語言等專業戲劇課程的培訓，還在製作人柴智屏的帶領下，和導演、編劇們一起圍讀劇本，力求不負廣大的觀眾尤其是忠實《流星花園》粉絲們的期待。與此同時，製作公司也歡迎廣大網友發表意見，到底誰來演出率真純情的道明寺，誰是憂鬱純淨的花澤類，誰是熱情瀟灑的美作，而誰又來演繹成熟俊雅的西門。

新《流星花園》在今年6月開始全球啟動選角計畫。選角團隊們走遍了台北、香港、新加坡、洛杉磯及中國大陸一線城市的大學，尋覓男主角人選。劇組光是透過網路收到的演員自薦簡歷就超過3萬份，還數度將官方電子郵箱塞爆。報名者不僅來自各大學、經紀公司，還有不少海外大學生及華僑人士相繼投遞。

除了獲得製作人青睞外，這四位新人同樣打動了《時尚芭莎》雜誌，受邀拍攝封面照。在這組封面照中，新F4重返幼稚園，棒針毛衣、毛呢校服，運動裝、牛仔褲，時而溫暖明亮，時而桀驁冷峻，時而稚氣頑皮，時而文藝復古，首度展現演藝新鮮人的多面性。新《流星花園》F4登上國際雜誌封面，柴智屏希望可以藉由這股優質新生力量，助力更多優質影視作品走向世界，並鼓勵更多的年輕人勇敢表達、追尋夢想。

2001年由柴智屏製作的《流星花園》的播出，不僅是幾代觀眾的共同記憶，更帶動電視劇製作在新世紀針對年輕觀眾市場的銳意開拓。這部劇不僅在亞洲各國引發轟動效應，更一度帶動美國電視業的《流星花園》熱潮。新《流星花園》計畫於2018年暑期與觀眾見面。

(中時)