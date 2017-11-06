俞正聲：「一帶一路」促兩岸合作契機

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兩岸企業家峰會今（6日）在南京召開，大陸全國政協主席俞正聲出席開幕式時表示，對兩岸未來深化經濟交流合作提出四點意見，希望加快台灣可以參與到大陸發展機遇，有更多合作機會。

俞正聲表示，第一點，把握大陸發展機遇，為兩岸開拓廣闊空間。他稱，大陸正在加快建設實體經濟，科技創新、人力資源協同發展都是重點。且大陸著力推動「一帶一路」建設，促進高水準的投資貿易自由化，兩岸可以在這方面找到合作契合點。

第二點，大力開展創新合作。俞正聲稱，大陸堅定發展創新驅動，台灣企業在創新有獨特優勢，可參與到大陸創新發展潮流中。兩岸可以一同打造新的產業鏈、

價值鏈、資本鏈，帶動產業合作業態，提高企業合作競爭力，在國際競爭中搶佔新的制高點。

第三點，擴大兩岸各界參與，夯時兩岸交流基礎。俞正聲表示，歡迎並鼓勵更多台灣的中小企業、農漁民等基層民眾，以及青年參與一同到大陸發展的機遇中。同時也將加大與台灣中小企業的對口交流，並且加大青年交流，找到新的合作機會。

第四點，俞正聲表示，兩岸企業家應積極擔負社會責任，為兩岸營造良好環境。面對兩岸關係新情勢下，兩岸企業家更要在九二共識的基礎下反對台獨，為深化兩岸經濟合作創造更好條件。

(工商)

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