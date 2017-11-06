賴清德推「多元方案」解缺地釋出1442公頃

2017年11月06日 11:11 工商 張語羚

行政院長賴清德今（6日）以缺地記者會拉開五缺馬拉松序幕，推出3大策略規劃「多元方案」，預計投入135億元，6年內釋出1,442公頃土地，解決1,266公頃的產業用地需求。

賴清德表示，透過多元釋出的方案，盡量滿足全國各區位、不同形式的產業用地需求，以台積電為例，一路從竹科、中科到南科擴廠，顯見大型公司對於產業用地需求較大，但是北部土地已經趨於飽和，勢必往中、南部移動，行政團隊也有一定的機制解決企業的問題。

目前我國產業面臨土地遭大量囤積炒作的困境，賴清德說，預估至2022年將有1266公頃的新增產業用地需求，將以「公有土地優惠釋出」、「民間閒置土地輔導釋出」和「產業用地開發與更新」3策略、12具體作法，規劃短、中、長期釋出總計1422公頃土地，最快2年內供地604公頃。

《產業創新條例》上周五經立法院三讀通過，經濟部次長龔明鑫表示，政府開發之工業區、科學園區內超過3年未使用的閒置土地，經公告2年後仍未重回市場運用，將「先罰款、後強制拍賣」，預計限期輔導改善的土地可達589公頃。

龔明鑫也說，科學園區、工業區立即可供廠商使用的土地有370.8公頃，未來將以前2年免租金之優惠方案出租，帶動土地強化使用806公頃。

(工商)