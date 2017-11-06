沙克巴黎大師賽封王 世界排名擠下「喬帥」

2017年11月06日 11:08 中時電子報 林宋以情 ／綜合報導 ／綜合報導

美國好手沙克巴黎大師賽封王。(美聯社)

原先預料的「美國內戰」破局，但6日仍讓25歲美國沙克(Jack Sock)巴黎大師賽封王，不僅笑捧生涯首座巴黎賽冠軍，成為1999年後首位美國冠軍，排名挺進前十大，獲倫敦年終賽入場卷，「前球王」喬柯維奇則是10年來首度無緣前十。

巴黎大師賽決賽對戰組合令人意想不到，世界排名77的塞爾維亞克拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）扮大黑馬，自會外賽一路殺入決賽，他8強逢球王納達爾退賽，4強再3盤擊敗第9種子美國大炮伊斯納（John Isner），首闖千分大師賽決賽。

世界排名77的塞爾維亞克拉吉諾維奇是本屆賽事大黑馬。(美聯社)

不過沙克技高一籌，決賽5比7、6比4、6比1擊敗克拉吉諾維奇，在1999年前輩阿格西(Andre Agassi)後，相隔18年再度舉起巴黎大師賽冠軍。

「不可思議的一周」，沙克說，「老實說我還沒辦法完全接受這事實。」沙克同時是2010年羅迪克(Andy Roddick)邁阿密大師賽封王後，7年首位千分大師賽奪冠美國人。

法國封王，沙克世界排名擠下肘傷提前結束球季的喬柯維奇，生涯首進前十大，塞爾維亞球王則是自2007年後，生涯排名首度掉出前十。

(中時電子報)