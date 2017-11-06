元大助偏鄉生翻轉人生 孕育700位元大寶寶

元大文教基金會在輔大舉行偏鄉人才培育成長營暨助學金頒獎典禮。（元大文教基金會提供）

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中時
／台北報導

今年剛考上政大英文系的高庭歡，過去7年來獲得元大助學金協助，克服生活上的困難，在學業上交出好成績。談起求學歷程，她哽咽表示，自己是全家唯一的大學生，因家境困難，險些被迫放棄學習，有幸因外界的幫助，讓她得以翻轉人生。

「元大輔大夢想起飛」偏鄉人才培育計畫，106年第一學期大專院校、高中職五專生助學金成長營暨頒獎儀式於11月4日、5日兩天在輔大進行。此次申請學生來自8個學校，其中就讀高中職學生共83人，大專學生共44人，合計127名學生通過審查獲得助學金。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，助學金在偏鄉人才培育上扮演敲門磚的角色，7年來協助778人次的青年學子，順利畢業的同學逾百人。偏鄉人才培育計畫，不但可以讓同學們專心課業，在艱辛的求學過程中，透過元大及輔大師長、學長的用心陪伴下，讓同學體會到只要努力，生命便有無限的可能性。

幼保科畢業的王嘉儀則是透過元大助學金的支援，已順利畢業並踏入社會擔任安親班老師，從被幫助者搖身成為幫助同學的師表，除了深深感謝元大與輔大的關懷陪伴，也期許自己負起傳承的重任，為更多「元大寶寶」貢獻心力。

「夢想起飛」培育計畫除了獎助學金支援，輔大師生更提供多元的學習課程，分享不同的生活經驗。此次成長營的學習主題「哇！原來世界這麼大」提供海外工讀經驗分享、TED傳播理念、世界咖啡館裡人和人溝通技巧，讓困於現實生活的孩子們有不同的體驗。

(中時)

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