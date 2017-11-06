配天宮百年香爐被偷 前議員懸賞百萬抓賊

前省諮議員黃文峯在臉書懸賞100萬元，要揪出偷百年香爐的小偷。（取自黃文峯臉書）

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前省諮議員黃文峯在臉書懸賞100萬元，要揪出偷百年香爐的小偷。（取自黃文峯臉書）
前省諮議員黃文峯在臉書懸賞100萬元，要揪出偷百年香爐的小偷。（取自黃文峯臉書）

前省諮議員黃文峯在臉書懸賞100萬元抓賊，指嘉義縣朴子市配天宮有百年歷史的鎮殿媽香爐，在第一次整修時遭竊，當時廟方並未報案，也未公開說明，因最近有地方長輩要他想辦法追查這件寶貴文物，不想用替代香爐，他決定公開懸賞100萬，呼籲民眾舉報，全民追查偷走重要文物的小偷，警方得知此事，已主動展開調查偵辦。

黃文峯指出，這只香爐前面寫朴子街頂灰瑤、中間寫天上聖母、丁和興第子叩、提耳寫辛酉年，經他查証，香爐造型是清朝咸豐11年，1861年間製造，推算至今也有150年歷史，但100多年文物從遺失到今廟方也沒報案、也沒公開說明，他呼籲民眾廣為分享貼文，舉報者協助抓到人犯給100萬元。

黃文峯推測，香爐被偷是2013年前後，因長輩也無法説出正確年間，加上廟方保密無法查證，建議警方看到消息主動查證，奬金他照給。至於配天宮董事長黃清田也證實有此事，指當時因正值整修期間，廟裡上下亂糟糟，香爐怎麼被偷也不清楚，加上當時曾委託雲林科技大學進行文物清查列冊，但香爐疑因年分不夠未列在清冊上，可能因此疏忽未報案，不過外界正在關注此事，稍晚會對外說明。

朴子分局長張桂霖表示，6日一早看到貼文，就指示同仁展開調查，目前失竊時間說法紛紜，還要再多查證。

(中時)

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