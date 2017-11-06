「空服員的告白」抹黑形象 遠航今按鈴申告

遠航副總經理盧紀融(右)談到自己一手調教的空服員如此異常，忍不住落淚。圖左起遠航產業工會常務理事莊留寶、營運長曾金池、董事長張綱維。(張佩芬攝)

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張留寶（圖左）說明自己當年帶頭爭取重整，無法容忍三名空服員大鬧公司。(張佩芬攝)

遠東航空董事長張綱維針對離職員工以影片方式不實影射及散播，嚴重影響公司商譽，今（6）日召開記者說明會，遠航長期致力主動參與各項公開、公益及公關活動，包含中秋溫馨有愛家扶中心送暖、耶誕愛心鞋盒活動、陪讀班、職棒開球、民眾服務晚會等，經由美麗的空服員代表公司站到最前線，將遠航人文之美行銷到各個角落。

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張綱維指出，空服員參與活動皆依規定於班表排定公差，亦領有公差勞務費用。部份離職員工事前開心參加、風光亮麗上鏡頭，事隔多時後，造謠抹黑公司，別有居心。

自稱遠航工會理事長之前詹姓空服員，先前不斷向媒體投訴「遠東航空所有承諾都跳票」，言猶在耳，不料日前有網友爆料，詹員於社群網站公開承認「已獲得該有之權利，還不回公司是傻子！…」等說詞，分明是自打耳光，一邊呼天搶地說被打壓、罵公司爛，一邊卻是到手的好處一把抓，詹員表裏不一、到處挑選製造對立，還大言不慚說是代表工會為員工謀福利？! 難以取信於眾。

一個號稱20餘人組成的遠航工會，已不足法定最低人數，合法性已受質疑。其中，再有3～5人自稱是工會代表，動輒以工會名義對公司予取予求、處處對立，不具代表性，且假公濟私遂行己利，因此遠東航空有超過1200名員工，迄今98%的員工沒有加入該工會。

少數3～5人鬧事，卻要說成是嚴重勞資爭議，並散布不實影片攻擊正派經營的航空公司，嚴重毀壞本公司商譽。本公司已委請律師處理，並於今日記者會後直接至台北地檢署，對前詹姓、高姓、呂姓空服員提出加重毀謗告訴，以端正視聽。

(工商)

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