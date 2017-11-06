電梯未完工啟用害男童爆頭亡 承包商判6月定讞

2017年11月06日 11:22 中時 林偉信

黃姓男子3年前為新竹張姓男子的透天厝安裝室內電梯，電梯還沒完工就同意張男通電使用，致其11歲外甥因將頭探出電梯廂鏤空處，遭牆壁夾住頭頸喪命；最高法院認為，黃男一時疏忽釀禍須負過失責任，依業務過失致死罪將他判刑6月、可易科罰金36萬元確定。

判決指出，黃男是新竹一家無障礙科技公司負責人，以從事電梯及昇降設備安裝為業，2014年3月3日他承攬張男位於新竹縣竹東鎮的透天厝電梯安裝工程，在電梯主體結構完成但未通過驗收前，他就將電梯設定成自動操作模式，並同意張男通電啟用。

同年9月6日下午2時許，張的親戚到透天厝拜訪張男，因見電梯已經開啟電源通電，誤以可安全使用於是搭電梯上樓，途中11歲的外甥把頭從電梯廂左側的鏤空處探出去張望，慘遭電梯廂外緣夾在一樓浴室窗戶上緣水泥牆之間，因缺氧窒息，送醫急救後死亡。

歷審都認為，黃男在事發前已設定該電梯自動操作，即使不知會有男童搭乘該電梯把頭探出電梯廂，仍可預見任何經張男同意進入該透天厝的人，都可接觸並自行操作使用該電梯，無論載貨還是載人都可能發生危險，代表他有應注意能注意卻未注意的過失責任。

法官考量黃男有意與男童家屬和解，因和解金額差距過大而破局，且受害男童把頭伸出電梯車廂外也有過失，依業務過失致死罪判黃男6月徒刑、得易科罰金36萬元，案經上訴後，最高法院駁回定讞。

(中時)