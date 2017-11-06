「川安會」氣氛和諧 將切入美日貿易赤字問題

美國總統川普攜梅蘭妮亞夫人6日上午11時搭乘插了美日國旗的美國總統專車，赴東京的皇居御所(皇宮天皇的住處)拜會日皇明仁和皇后美智子。(翻拍自NHK電視畫面)

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美國總統川普攜梅蘭妮亞夫人6日上午11時搭乘插了美日國旗的美國總統專車，赴東京的皇居御所(皇宮天皇的住處)拜會日皇明仁和皇后美智子。(翻拍自NHK電視畫面)
美國總統川普攜梅蘭妮亞夫人6日中午在東京的迎賓館接受日本自衛隊的歡迎榮譽禮。(翻拍自NHK電視畫面)
美國總統川普攜梅蘭妮亞夫人6日中午在東京的迎賓館接受日本自衛隊的歡迎榮譽禮。(翻拍自NHK電視畫面)

美國總統川普攜梅蘭妮亞夫人今上午11時搭乘插了美日國旗的美國總統專車，赴東京的皇居御所(皇宮天皇的住處)拜會日皇明仁和皇后美智子，這是日皇夫妻首次見川普夫妻。

川普抵達皇宮前，日皇夫妻已笑容滿面地站在玄關前迎接，並分別與川普夫妻握手、寒喧。川普穿著深藍色西裝配寶藍色領帶，梅蘭妮夫人也穿著同色系的保守洋裝，兩人都面帶含蓄的微笑，分別與日皇和皇后會談了約2、30分鐘，於11時30分左右離開皇宮。

川普中午到東京赤坂迎賓館接受自衛隊儀仗隊的歡迎榮譽禮，並與日本首相安倍晉三舉行工作午餐和第5次的美日高峰會談，兩人將針對北韓問題、美日貿易通商問題等交換意見。

隨後安倍和川普將一起接見被北韓綁架的橫田惠的雙親等綁架受害者家屬並舉行聯合記者會，川普夫妻晚間將出席由安倍主辦的晚餐會。

川普5日訪日首日和安倍又打高爾夫又吃鐵板燒，充滿和諧、歡樂的氣氛，但在吃晚飯前即開始公開對媒體透露，「好像應該談談貿易問題了，但實在沒時間」。

日媒報導，川普在晚餐吃和牛牛排時，指著安倍對著梅蘭妮亞開玩笑說，「你別看這個人總是笑咪咪的，談到貿易等嚴肅問題時他可強硬了。」

美國總統川普今一早到美國大使官邸，在美日企業經營者前發表演說，川普雖然盛讚豐田汽車等車廠在美國生產，造就工作機會，但隨後也批評美日貿易逆差的問，指日本貿易不公平、不開放。

安倍與川普5日有許多獨處的時間，日媒報導，兩人已針對繼續「對北韓加強施壓，並在國際會議上呼籲各國領袖合作」達成共識。

(中時)

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