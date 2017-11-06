蕭萬長：盼兩岸經貿合作不受政治影響

2017年11月06日 11:33 工商 黃欣

2017兩岸企業家紫金山峰會今（6日）在南京召開，前副總統、峰會台灣理事長蕭萬長出席開幕式致詞時表示，希望兩岸經貿合作及產業融合不要受到兩岸政治的影響，強調雙方要有同理心，照顧彼此關切事項。

蕭萬長表示，過去5年，全球的經濟情勢發生極大轉變，面對全球經濟變化下的兩岸合作，提出三大堅持原則。首先是堅持兩岸一家、和平共榮，兩岸經貿合作以及雙方的互補互利，在兩岸關係和平發展上發揮關鍵作用；他並稱，兩岸企業合作與產業融合，不應該受兩岸政治影響，或是因為大環境變化改變初衷。雙方也要有同理心，照顧彼此關切事項，並應處理分歧問題，落實兩岸經貿和平發展總目標。

其次為堅持經濟合作。蕭萬長稱，雙方唯有在市場資源互通有無，才能打開瓶頸，創造新局面；第三，堅持創新融合共創未來。面對供應鏈的變化，兩岸競和關係亦不斷轉變，蕭萬長認為應該以融合觀念，打造建立雙贏互利新模式，打造兩岸發展新願景。

在兩岸產業發展上，蕭萬長亦提出三點期許。第一期許，建立企業共同體的意識。他認為，應該本持著兩岸一家親，不要區分台商或陸商，建立兩岸企業共同體，一起面對全球挑戰且共享機遇。蕭萬長稱，大陸應積極協助大陸台商轉型升級，政策上不要區分台資內資，以體現兩岸企業共同體的合作意識。

第二點，促進兩岸產業合作的行動方案。尋找兩岸產業互補性最強的方面，可以從「十三五規劃」、「一帶一路」等戰略發展中，推動具有指標性的兩岸旗艦性合作。

第三點，創新合作機制，建構多元平台。在資源應用市場開放上，以代工出口的台商應儘速轉型升級，兩岸產業融合應該建立更多合作平台和機會，讓更多中小企業和青年參與。

(工商)