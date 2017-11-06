全國調酒賽 龍華科大蕭韻純奪亞軍

2017年11月06日 12:08 中時 林志成

台中市政府觀光局主辦的「2017第三屆Shot cool盃全國調酒大賽」成績揭曉，龍華科大觀光休閒系學生蕭韻純，以嫻熟專業技巧從眾多好手中脫穎而出，得到「大專傳統調酒組」亞軍。

「2017第三屆Shot cool盃全國調酒大賽」，舉辦目的在提供平台，讓全國大專青年及高中學子，共同切磋交流，以提升飲料調製、調酒之專業技能。 主辦單位並以明年將在台中舉辦的世界花卉博覽會為意象主軸，讓參賽選手們結合花卉主題，進行創意發想並運用在飲料調製上。

今年的調酒大賽，共有來自10所大專院校、57名選手參與競賽，選手們無不絞盡腦汁進行藝術創作，競爭相當激烈。

龍華科大由觀光休閒系謝美婷老師指導並帶領選手參賽，在大專傳統調酒組中，蕭韻純以「花好月圓」為主題，將台中市景中常見的花卉，藉由飲調傳達花語情意，同時結合當地盛產水果進行調製，讓喜愛花卉的人都能心想事成，圓滿如意。

龍華科大觀休系表示，該系的「飲料與調酒實務」課程，近一年來捷報頻傳，學生連續在2016年TAWI全國青年侍酒師盲飲品評競賽、金樽盃國際創意調酒大賽及金爵獎國際調酒大賽，分別榮獲校園個人組全國總冠軍、紅、白酒組冠軍三冠王、銅牌及佳作。

此外，龍華科大觀休系學生也獲得2017年日本國際料理飲調大賽金牌、馬來西亞「Culinaire Malaysia 2017」國際廚藝餐飲競賽佳作、第五屆玉山竹葉青盃全國調酒大賽佳作等佳績，成績耀眼。

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(中時)