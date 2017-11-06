中市首創！長照就業滿6個月 最高可獲2.2萬獎勵金

2017年11月06日 11:40 中時 盧金足

因應長照2.0上路，台中市府鬆綁青年穩定就業獎勵金規定，將長照事業單位納入獎勵行業，滿足長照人力需求，只要持續就業滿6個月，最高可獲2萬2000元獎勵金，是全國首創地方結合中央長照政策推動的獎勵措施。

市府104年起辦理穩定就業獎勵金計畫，經服務後就業青年已逾1800人；明年度將編列900萬元青年穩定就業獎勵金預算，將青年人才留在台中。相關預算報告已提送市議會，盼議員支持。

勞工局長黃荷婷指出，為鼓勵青年穩定就業，104年台中市首推「青年穩定就業獎勵金」，凡設籍台中市29歲以下青年，經市府設立的就業服務處推介就業後，若穩定就業滿3個月，就可獲得1萬元穩定就業獎勵金，滿6個月加碼再給1萬2000元，每人最高可獲得2萬2000元。

勞工局統計，獎勵計畫推動2年多來，青年運用獎勵金顯示穩定就業6個月以上的比例達6成，高於一般社會新鮮人就業僅有約5成多；且去年度穩定就業3個月以上的比例達76％，較104年度成長14％。

市府調查去年已領取獎勵金的青年，95％以上青年對這項計畫感到滿意，且有助於度過就業初期的磨合階段，也有92％以上的青年認同該計畫加強求職動機，透過穩定就業獎勵金的發放，確實讓更多人有動力工作。

105年首度修正穩定就業獎勵金計畫時，公告的獎勵行業中，只有居住型照顧服務業，並未廣泛涵括所有長期照顧事業單位，為配合中央推動長照2.0政策，市府將獎勵對象擴及所有從事長照產業的青年人。

台中市就業服務處長傅晶如表示，各縣市普遍存在長照服務業大缺工問題，原因是產業薪資水準不高，一般人又對照顧服務員缺乏正確認知，造成青年就業意願偏低。

以台中市為例，全市服務於長照產業的青年照服員，總計約有300多人，占總人力的1成左右，比率偏低；市府祭出獎勵措施，勞工局更動員各服務據點加強宣導，並派員分赴中部各大學說明，希望有助於開發青年人力投入長照行列。

(中時)