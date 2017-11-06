《時來運轉》重返灣區 勇士可輕騎滅火

勇士隊前鋒杜蘭特。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

衛冕軍金州勇士隊上週在客場拉出一波三連勝，將戰績拉抬至7勝3負，與休士頓火箭隊並列西區第一。台北時間7日上午10點30分，勇士重回舊金山灣區主場迎戰邁阿密熱火隊，雖然先前3場敗績有2場是在主場吞下，但全軍的整體戰力仍比熱火略勝一籌，連勝戰績可望於延續。

勇士在周日於丹佛客場輕取金塊一戰，球星柯瑞（Stephen Curry）全場22分、11次助攻，使他的場上正負值高達＋44，創造個人生涯新高(含季後賽）；杜蘭特（Kevin Durant）貢獻全隊最高的25分，克雷湯普生和卓雷蒙格林也各自挹注15分，主力戰將全面發揮，讓勇士得以大勝凱歸。但金塊在第二節與勇士板凳席球員對抗時卻完全把對手比了下去，不僅追上首節落後的13分，還一度取得領先，所幸勇士在該節後期回穩才替比賽定調。

勇士教頭科爾對此次客場征伐的結果感到滿意，他說，「客途之旅對我們有益，有時候你必須在客場感受更多的威脅，尤其對一支常勝軍而言，在習慣於主場輕鬆獲勝後，不免會在防守時顯得消極而為敵所乘。」但對金塊一戰，仍然凸顯出衛冕軍板凳戰力略嫌不足的隱憂，科爾或許需要在本週重返主場的四戰中去尋找答案。

邁阿密熱火隊目前戰績3勝5敗，全軍攻防樞紐都在控衛卓吉奇（Goran Dragic)一人身上，二號位置的韋特斯（Dion Waiters）場均15.3分，與卓吉奇建構起尚屬稱職的後場，但中鋒懷塞德（Hassan Whiteside）迄今因傷只打了3場，使熱火的內線攻防能力相對削弱不少，尤其前役對金塊之役，一場眼看到手的勝利，最後卻以94比95惜敗，錯失重回五成勝率的良機。

勇士度過開季階段的低盪後，團隊的磨合已漸入佳境，此役，挾著客場三連勝餘威迎來客場尚未開胡的熱火，可望以兩位數比分差距輕騎過關。

(中時電子報)

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