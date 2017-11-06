遏止下一代遭毒害 雲林明年免費提供毒品試劑

雲林縣議員王又民（左）要求縣教育處長梁恩嘉對國小高年級及國中全面驗尿，俾防治毒品，但可能有適法問題。（許素惠攝）

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雲林縣議員王又民建議衛生局免費提供毒品檢驗試劑，供民眾索取，俾有效防治毒品氾濫。（許素惠攝）

雲林縣議員王又民上午在雲林縣議會總質詢時，關心毒品氾濫與吸毒年齡下降的問題，要求衛生局在全縣衛生所備置毒品檢測試劑，供家長免費索取，俾能降低下一代遭毒品毒害的機會。雲林縣長李進勇與衛生局長吳昭軍允明年元月開始開放免費索取。

王又民指出，校園毒品案件越來越多，其他縣市例如台中市已經在今年暑假推出毒品快篩試劑供家長們免費索取，主要就是要透過家長與孩子互動的過程中間，藉由簡單的工具達到初期防治的有效方法，雲林也要跟上進步的腳步，表達毒品防制的決心和行動力。

王又民表示，毒品檢驗試劑可以比照保險套免費索取一樣辦理，在定點公共區域地點開放免費索取，衛生所各鄉鎮市只有一處，數量不夠多，所以警方也應配合，在各派出所也提供，讓民眾免費索取。

王又民又建議，針對國小高年級及國中生進行全面性尿液檢測，為了隱私，所以可以在每學期學生健檢時加入此項目，如此就不必再另外造冊。

不過，李進勇認為這樣可能還是有適法問題。而吳昭軍承諾2018年1月1日開始實施，雲林縣警局長許錫榮也表示會配合在各派出所備置毒品篩劑，只要家長持身分證就能免費索取。

(中時)

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