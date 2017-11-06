鍾麗緹被酸「發福撐破褲」嫩尪張倫碩難得怒回擊！

鍾麗緹被說發福撐破褲飄嬸味，讓嫩尪張倫碩難得發怒，發文要眾人別拿她體重說嘴！(取材自張倫碩、鍾麗緹微博)

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中時電子報

女神鍾麗緹去年梅開三度，帶著三個女兒樂嫁小自己12歲的天菜男星張倫碩，因年齡差距甚大加上女神感情路不順，因此這段婚姻一直備受關注，近來鍾麗緹一家子被拍到現身機場，不僅鍾麗緹被譏發福飄嬸味，嫩老公也被說臭臉低頭玩手機，捕風捉影表示他們的婚姻肯定有狀況，消息傳出後，張倫碩難得動了怒，寫下長文捍衛妻兒。

鍾麗緹與張倫碩因真人秀結緣並結婚，兩人常在微博曬生活照，一家5口看起來相當和樂，然婚變傳聞卻不絕於耳，近來甚至連鍾麗緹的身材成為作文章的焦點，指46歲的她婚後發福，胖到快撐破褲子，說她從「女神變女嬸」，讓張倫碩看不下去，在微博po文為老婆抱不平，直呼鍾麗緹希望用愛改變世界，而他愛與尊重這樣的老婆，所以更看不下去「那些心理陰暗的人躲在角落裡寫一些胡說八道的話」，來傷害、挖苦鍾麗緹。

張倫碩感性地說，老婆鍾麗緹出道25年來表現優秀與善良，才不會因愛傳播負能量的所謂「自由媒體人」而損害，更放閃地說無論現在還未來的鍾麗緹，他都喜歡，霸氣喊話：「別老是拿我老婆體重說事！我喜歡！」，同時澄清自己被說眼神不開心，「誰也沒辦法天天嬉皮笑臉的！」，不過就是當天好哥們輸了拳賽他心情有點不美麗，低頭也不是不顧妻兒，只不過是玩手遊玩得認真，開玩不能棄遊戲裡的團隊於不顧罷了，最後不忘跟鍾麗緹喊話「老婆，你是最棒的！」，兒女神也趕忙回應丈夫，轉發張倫碩的貼文，甜回：「老公…愛你！你也是最棒的」，用極致放閃撇清婚變傳聞。

(中時電子報)

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