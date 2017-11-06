六氟化鈾何時離台？原能會：最快兩年內

2017年11月06日 14:25 中時 廖德修 、 黃世麒

當年向美國購入的35噸六氟化鈾時運離台灣？原能會主委謝曉星（右）盼兩年內解決，左為核研所所長馬殷邦。（廖德修攝）

1980年代向美國進口的35噸核燃料六氟化鈾何時運離台灣？上午在立法院教育文化委員會引起熱議。行政院原子能委員會主委謝曉星表示，已與一家國際廠商簽署備忘錄，將進一步討論相關事宜，希望年底簽約。原能會核研所所長馬殷邦補充說，如果順利簽約，明年就可處理相關文件，並把六氟化鈾重新做安全包裝，預計後年開始運出台灣。

國民黨籍立委蔣乃辛質詢，這個問題已經拖了很久，前幾年就有立委提出質詢，原能會每年都編列預算，要把這批六氟化鈾處理掉，結果一直原地踏步。且當初美國承諾會幫忙回運，現在卻撒手不管，交給民間廠商處理，究竟是什麼道理？

謝曉星說，購入這批六氟化鈾已經過了30幾年，這段期間美國的政策或許有所改變。而這次所持的理由是這批核燃料的技術層次不高，交給民間公司處理即可。原能會本來已與一家國際廠商洽談，後來因為數量只有35噸實在太少，後來對方就放棄了。最近又找了另一家國際廠商合作，日前已簽下備忘錄，將再進一步協商具體內容。

蔣乃辛質疑，台灣擁有核一、核二、核三廠，運轉3、40年來用了多少核燃料？這批六氟化鈾怎麼會一直存在？應該是其所含的鈾濃度遠高於一般核燃料，當年是不是有其他用途？如發展核武、核彈。

謝曉星並沒有正面回答這個問題，只強調核燃料也有很多種，當初應該是想把六氟化鈾提煉成核電廠所需的燃料，但後來已無此必要；且又不能長期存放在桃園龍潭的核研所，因此這些年來一直想辦法運出台灣。

原能會指出，目前這批六氟化鈾的貯存並無安全問題，預計再以兩年時間來處理，明年編列的預算約9千萬元、後年再編6千餘萬元，兩年1.5億餘元，比去年、今年的預算多3千萬元。

(中時)