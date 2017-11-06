美擴大對日軍售 川普：盡早簽公平雙邊貿易協定

2017年11月06日 12:22 中時 黃菁菁

美國總統川普今日一早到美國大使官邸，在約30名的美日企業經營者前發表演說，川普雖然盛讚豐田汽車等車廠在美國生產，造就工作機會，但隨後也批評美日貿易逆差的問題，指日本貿易不公平、不開放。

川普先吹捧日本企業，點名指出，「豐田汽車、馬自達在嗎？我想說聲謝謝！」，他還表示，美國今後還將鬆綁法規，推動稅制改革，進一步促進日商對美國的投資。

川普在演說中對美日貿易逆差表示，「與日本的貿易既不公平也不開放，也非自由互惠」、「(為改善貿易逆差)，我們必須談判」「希望能盡早以友好的方法簽署對兩國而言都公平的貿易協定。」語中展現出，為修正貿易不均衡的情形，欲展開雙邊貿易談判的強烈意願。

川普還抱怨說，「美國長年來為巨額的對日貿易逆差問題所苦」、「1年有將近700億美元的巨額貿易逆差，日本出口數百萬輛車到美國，但美國車事實上並沒有出口到日本」。川普指日本市場存在貿易障礙問題。

針對美國已宣布退出的《跨太平洋夥伴協定(TPP)》，川普表示，「我們不認為(TPP)是正確的，也許坐在這裡的一部分人士會有不同的意見，但最終會證明我是對的」。

他強調，將在「自由開放的印度太平洋戰略」的框架下，推動規模遠比TPP更大的貿易，且不會比現在TPP的框架更為複雜。此發言乃為消除日本企業因美國改變通商政策而對美國投資環境不安所產生的疑慮。

此外，川普還言及擴大對日軍售的問題，他表示，「我們有全世界最高水準的軍事裝備品，考慮到日本周邊發生的事，(向美國購買軍事裝備)是正確的。」、「日本將增加軍事裝備品的採購量，美國也將擴大對日本的飛彈防禦系統等軍需品的出口。」

(中時)