改標籤賣過期調味料 雄勳公司和解業者獲緩刑

雄勳公司將過期食品改貼標籤販售，害食品大廠卜蜂食品公司10項產品被迫下架，影響商譽。(資料照，黃國峰攝)

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台中市大里區雄勳公司負責人謝傅展，將過期或即期的調味料與香料改貼標籤販售，致食品大廠卜蜂食品公司10項產品被迫下架，影響商譽。雄勳遭衛生局裁罰302萬元，又賠償卜蜂320萬元和解。台中地院審理後，認為該公司不法所得109萬餘元，罰金數額已達近6倍，依詐欺罪判謝男2年徒刑、緩刑5年，另向公庫支付100萬元。

另外，同案被起訴的陳、謝員工，各判1年2月、緩刑3年，各附帶支付公庫6萬元。

判決書指出，雄勳負責人謝傅展、陳姓採購與謝姓會計及謝姓倉管人員（緩起訴）等人，自2013年4月起把過期或即將過期的肉增多調味劑、迷迭香、蒜精等原料，撕毀原標籤，改貼偽造的有效期限標籤。

檢方接獲檢舉，去年5月5日指揮警方搜索，查扣雄勳公司逾期食品原料超過100項，現場封存數量總計達23公噸；其中，因台灣卜蜂向其採購部分香料製成加工品，導致燒烤三節翅、鹽酥雞丁等10項產品下架，造成商譽受損，謝男事後賠償卜蜂320萬元和解。

雄勳公司另繳納被衛生局裁罰302萬元，衛生局依檢舉食安獎勵辦法，以實收罰金七成發出食安檢舉獎金210萬元，加上吹哨者檢舉獎金350萬，檢舉者由此案中可得560萬元檢舉獎金。

台中地院審理後，法官審酌依目前查扣雄勳資料統計，其不法所得為109萬餘元，雄勳支付和解金、罰金已達622萬，為不法所得近6倍，考量謝男家中還有86歲老母，他自己罹患屬重大傷病第五類的乾燥症，如公司缺乏他的領導，許多員工將面臨失業，因而予以其緩刑自新機會。

(中時)

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