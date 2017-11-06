「一箭雙星」發射成功 中國北斗導航進入全球組網時代

2017年11月06日 15:01 中時 楊家鑫

中國大陸正以驚人速度從大國走向強國之路，海陸空甚至外太空的探索與發展都取得耀眼成績。5日晚間，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，以「一箭雙星」方式成功發射第24、25顆北斗導航衛星。這兩顆衛星屬於中圓地球軌道衛星，是中國大陸北斗三號第一、二顆組網衛星，正式開啟了北斗衛星導航系統全球組網的新時代。

大陸央視報導稱，衛星入軌後，經測試及入網驗證，可對外提供服務。北斗三號全球組網衛星首次發射，將穩步推動北斗三號系統建設，加快北斗系統儘早服務全球，造福全人類。

報導稱，北斗三號衛星將增加性能更優的交互操作信號，在進一步提高基本導航服務能力基礎上，按照國際標準提供星基增強服務及搜索救援服務。同時，還將採用更高性能的銣原子鐘和氫原子鐘。北斗三號在北斗二號性能的基礎上，將進一步提升1至2倍的定位精度，達到2.5至5公尺的水準，在保留北斗二號短報文功能的前提下，提升相關性能。

據悉，2009年北斗三號工程正式啟動建設。目前已全面突破系統核心關鍵技術，完成地面驗證，衛星狀態基本固化。特別是2015年至2016年成功發射了5顆新一代導航衛星並完成在軌驗證。

報導稱，從此次任務起，中國大陸迎來新一輪北斗組網衛星高密度發射。2018年前後，將發射18顆北斗三號組網衛星，覆蓋「一帶一路」沿線國家；2020年左右，將完成30多顆組網衛星發射，實現全球服務能力。

此次發射的北斗導航衛星和配套運載火箭由中國航太科技集團公司所屬的中國空間技術研究院和中國運載火箭技術研究院分別研製，這是長征系列運載火箭的第253次飛行。

(中時)