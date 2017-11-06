37樓高「定海神針」 大陸鑽井平臺藍鯨2號將首航

2017年11月06日 16:01 中時 楊家鑫

近年來，從天空到深海，中國大陸科技創新和重大工程建設取得豐碩成果。在海上，中國大陸海上鑽井平臺「藍鯨2號」即將迎來首航，這個「海上巨無霸」有37層樓高，甲板為標準足球場大，可在水深超過3000公尺的海域作業，最大鑽井深度1萬5240公尺，裝載機器設備達2.7萬台，勢必成為開發南海重器。

大陸央視報導稱，「藍鯨2號」是全球最大的海上鑽井平臺，是中國獨創的深海利器。海上鑽井平臺被稱為「流動的國土」，體現著一個國家的整體工業實力和發展方向。十年前，中國還完全沒有自主製造海上鑽井平臺的能力。現在，不僅能夠自己製造，而且領先全球。

報導稱，在山東煙台，「藍鯨2號」即將迎來首航，這個海上巨無霸有37層樓高，甲板有一個標準足球場大。可以在水深超過3000公尺的海域作業，最大鑽井深度1萬5240公尺，世界上其它海洋石油裝備無人能及。

「藍鯨二號」要完成18天的遠航，至少需要20桶重達4噸的機油，4500桶重達765噸的柴油，這樣的裝載能力，讓「藍鯨2號」能承擔各種複雜作業，它裝載的機器設備有2萬7000多台，比普通鑽井平臺多出一倍。

報導稱，「藍鯨二號」的推進器一共有8個，可確保在15級颶風下屹立不倒，並首次實現了在碼頭安裝推進器。這樣的安裝過去只能在深海完成，僅安裝費就要1000多萬人民幣（逾4600萬新台幣），現在安裝成本降到十分之一。

此外，中國國產民用大飛機C919今年5月首飛成功，日前在上海完成了第四次試飛，飛行高度首次超6000公尺。中國大陸收穫了又一個「大國重器」。此前每年中國要從波音、空客進口多架客機，現在終於有了打破壟斷，逐鹿全球市場的可能。

(中時)