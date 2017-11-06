耗資高額 中市議員憂國漫館重蹈國家歌劇院覆轍

台中市議員范淞育憂心國家漫畫博物館，未來會重蹈國家歌劇院覆轍！（陳世宗攝）

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台中市政府全力推動影視及動漫發展，經歷兩年爭取到文化部預算與市府合建中台灣電影中心！市議員范淞育6日質詢說，國漫館會不會像台中歌劇院一樣，耗資高額費時10年辛苦打造後，最後還是拱手交回中央；導致台中市民權利嚴重受損外，還背負高額負債。

新聞局長卓冠廷說，台中市爭取到文化部預算，在中台灣電影中心基地內興建國家級漫畫博物館得來不易，台灣有相當多知名的漫畫家；市府希望未來的國家漫畫博物館能作為台灣漫畫史與本土漫畫作品陳設空間，提高台灣原創漫畫的能見度、為漫畫創作注入新動能。

范淞育指出，從國漫館興建藍圖來看，建築外觀雖然美，但卻毫無代表性；館區內設有電影院播放藝術電影，難道無法在既有的電影院或是國家歌劇院播放嗎？還要大費周章專蓋院線並委外辦理？國漫館未來如何定位，避免與電影院產生混淆，是很重要的課題。

范淞育表示，此館位於台中市最精華地段「水湳經貿園區」，未來經營時如何招攬人潮，讓管理收支維持平衡；要補助台灣本土漫畫產業，並收集台灣漫畫人才讓其發揚光大，而非讓歐美及日本漫畫充斥國漫館，這才是興建國漫館的初衷。

卓冠廷說，目前台中市營運中的12家電影院，少有電影院全以放映藝術電影為主，未來中台灣電影中心預計將有9個電影廳，會規劃朝1-2廳放映藝術電影為主；未來將成立一中介組織營運，並規劃成立「營運審查評鑑委員會」，與中央合作扶植台中本土漫畫產業，「地方中央不分彼此為台中市民努力！」

新聞局強調，市府於101年編列預算12.7億元推動中台灣電影中心，結合電影放映、資料典藏、展演及商業等機能。市長林佳龍上任後重新檢視，提供電影中心部分空間，爭取中央國家級漫畫博物館計畫進駐，經過2年多努力，文化部於9月14日行文同意合建，並將在軟、硬體上共計挹注11.5億元。

(中時)

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