咘咘甜蜜放閃照曝光 拔拔修杰楷要崩潰了！

2017年11月06日 12:31 中時電子報 吳品瑤

咘咘跟Dalton互相餵食超有愛。(取材自賈靜雯臉書)

女星賈靜雯與男星修杰楷婚後生下兩個寶貝女兒，加上大女兒「梧桐妹」，等同老爸修杰楷被女生包圍，而且都是可愛又漂亮的「正妹」，讓人羨慕不已，其中，擁有圓滾滾大眼睛的咘咘堪稱人氣最旺的星寶貝之一，備受爸爸呵護疼愛，沒想到今天媽媽賈靜雯卻曝光咘咘的放閃照，跟「他」甜蜜互動，眾人忍不住驚呼：「拔拔要崩潰了」。

咘咘跟Dalton戴趴踢帽辦見面會，兩人顏值超高，被說好配！(取材自賈靜雯臉書)

今天一早賈靜雯曝光一系列放閃照，然閃瞎眾人眼睛的是夫妻倆，竟是「最小網紅」咘咘跟徐若瑄的兒子Dalton，原來今天賈靜雯跟徐若瑄相聚，給兩個寶貝辦見面會，不僅戴上超可愛趴踢帽，還坐在兒童桌椅前上演「餵食秀」，咘咘吃了Dalton餵的水果，燦爛笑開懷，小小年紀的兩人竟散發出可愛的粉紅色泡泡氛圍。

媽媽賈靜雯po出的這一系列「咘咘X Dalton」放閃照，讓眾粉絲看了大讚「好有愛」、「這一對太閃」，直呼兩個星寶貝非常匹配，是「俊男美女」無誤，除此之外，也有許多人擔心修杰楷的反應，笑稱「拔拔要崩潰了」、「爸爸看了有生氣嗎」、「修爸爸的情人啊！」，非常好奇修杰楷看到女兒放閃照之後的反應為何？

(中時電子報)