獵雷艦燒慶富 顧立雄：回國防部的函 沒談洗錢或詐貸

2017年11月06日 13:09 工商 彭禎伶 、中時 黃世麒 ／台北報導 、中時／台北報導

金管會主委顧立雄強調，今後類似重大採購若有聯貸合約，應建立三方（指國防部、廠商及銀行）之間的合約，彼此能互相照會和勾稽。（黃世麒攝）

獵雷艦案已震掉一位銀行董事長、銀行最高損失可能達201億元，金管會主委顧立雄今表示，未來將會修正相關規定，即便在銀行法保密要求下，在可兼顧客戶隱私、遮蓋部分名稱或資訊下，讓一些授信或撥款資料可以核對，避免未來再發生如慶富的詐貸案。

傳出國防部曾多次去函金管會詢問慶富授信案，金管會回應未涉洗錢及詐貸，國防部認為金管會亦有疏失。顧立雄對此表示，國防部的確有些禮貌性拜會及來函，但都是要求金管會協助取得第一銀行對慶富聯貸案的授信資料，但一銀回應涉及銀行法客戶資訊保密的規定，無法提供，金管會也如實回覆，顧立雄表示自己看過相關的文中「沒有扯到」有沒有洗錢或詐貸的問題。

但顧立雄表示，這次事件就是銀行法對客戶資料保密及軍事採購事涉國防機密下，發生不能相互勾稽，一銀想取得設備供應商的名單，進行貸後管理及撥貸，國防部也在今年立委質詢後覺得有異，想了解銀行撥貸後的資金流向，但雙方都因為保密及國防機密，未能提供彼此擁有的資料，才造成慶富以非供應商的假交易憑證來獲得銀行資金。

除了未來要建立政府重大採購的三方合約照會機制外，金管會認為一銀貸後管理的確有疏失，如供應商二家公司負責人簽名是同一人、撥款地點在香港、澳門，相關疑點都沒有去查證，會儘速對此作出相關懲處。

另外對於其他對慶富貸款的銀行，金管會也都會陸續展開專案金檢，進行必要的處置。

(工商)