影》油條、海蜇皮「鋁」殘留嚴重超標　消基會：暫無法可管

2017年11月06日 13:25 中天 謝維怡 、中時電子報/ 李宥綸 、中時電子報/

一根根金黃油條在鍋中快速膨脹，炸好後在鍋爐旁瀝乾，就可以香酥上桌。添加膨脹劑硫酸鋁鉀，可使油條達到外酥內軟的口感，許多烘焙食品甚至涼拌用料海蜇皮也會使用，但這種添加物容易使食品殘留鋁，且超標會影響神經系統。以1根50公克的油條估算，一星期內只要吃超過4根，就會超過一周可容忍量。消基會今(6日)上午10點召開「2017年度食品含鋁檢驗報告」記者會，發現27件樣品中，4件油條、5件海蜇皮、2件烘焙食品，共計11件樣品的鋁殘留量超過衛福部食藥署2016年預告限量草案標準。消基會表示，衛福部食藥署雖在去年預告限量草案標準，迄今仍未實施，呼籲政府應儘速公告實施。

知名豆漿店遭驗出油條「鋁」殘留嚴重超標。(圖/中天新聞。油條示意圖，非抽樣店家)

此次抽查發現鋁含量介於351~1000毫克/公斤以上的4件油條樣品，分別購自南海路的永和豆漿大王、錦州街的四海豆漿大王、中和的橋山豆漿大王與方記豆漿大王。鋁殘留量超過500毫克/公斤的5件海蜇皮，則來自南門市場的億長御坊、龍江路的豐泰食品行，以及民族東路的濱江商行與茂元行南北貨。另外，抽查中和錦和路美廉社販售的雞蛋卷，以及永和樂華夜市販售的剪刀式雞蛋糕，2件烘焙食品中鋁殘留含量超過40毫克/公斤以上，超出草案合格標準。消基會董事長游開雄則指出，雖說(鉀)有部份可以排出體外，但它還是有蓄積的狀況，還是會影響到神經系統的情形。

(中天)