影》油條、海蜇皮「鋁」殘留嚴重超標　消基會：暫無法可管

影》油條、海蜇皮「鋁」殘留嚴重超標 消基會：暫無法可管
友善列印
中天
/、中時電子報/

一根根金黃油條在鍋中快速膨脹，炸好後在鍋爐旁瀝乾，就可以香酥上桌。添加膨脹劑硫酸鋁鉀，可使油條達到外酥內軟的口感，許多烘焙食品甚至涼拌用料海蜇皮也會使用，但這種添加物容易使食品殘留鋁，且超標會影響神經系統。以1根50公克的油條估算，一星期內只要吃超過4根，就會超過一周可容忍量。消基會今(6日)上午10點召開「2017年度食品含鋁檢驗報告」記者會，發現27件樣品中，4件油條、5件海蜇皮、2件烘焙食品，共計11件樣品的鋁殘留量超過衛福部食藥署2016年預告限量草案標準。消基會表示，衛福部食藥署雖在去年預告限量草案標準，迄今仍未實施，呼籲政府應儘速公告實施。

知名豆漿店遭驗出油條「鋁」殘留嚴重超標。(圖/中天新聞。油條示意圖，非抽樣店家)

此次抽查發現鋁含量介於351~1000毫克/公斤以上的4件油條樣品，分別購自南海路的永和豆漿大王、錦州街的四海豆漿大王、中和的橋山豆漿大王與方記豆漿大王。鋁殘留量超過500毫克/公斤的5件海蜇皮，則來自南門市場的億長御坊、龍江路的豐泰食品行，以及民族東路的濱江商行與茂元行南北貨。另外，抽查中和錦和路美廉社販售的雞蛋卷，以及永和樂華夜市販售的剪刀式雞蛋糕，2件烘焙食品中鋁殘留含量超過40毫克/公斤以上，超出草案合格標準。消基會董事長游開雄則指出，雖說(鉀)有部份可以排出體外，但它還是有蓄積的狀況，還是會影響到神經系統的情形。

(中天)

影》抗議強制兩段左轉 逾30部機… 米其林真的來了！小心祕探就在你…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。