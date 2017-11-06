「掏掏口袋零錢 」幫幫孩子童年 台南家扶籲認養愛心撲滿

翻爆社會／南家扶扶幼委員齊力呼籲認養家扶撲滿。（程炳璋攝）

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南台南家扶扶幼委員會明年將屆滿40年，94位委員皆為無給職，近日赫啟安接任第10屆扶幼主委，呼籲社會企業趁年終認養家扶撲滿「「掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」活動，透過愛心捐助幫助貧童創造「無窮」世代。

南台南家扶扶幼委員皆為社會上有心推動扶幼工作的人士所組成，義務性的協助家扶扶幼工作，幫助家扶渡過許多的難關及困境，是家扶強而有力的扶幼後盾。

扶委會現任主委蘇文彬表示，今年家扶持續推動「無窮世代」，呼籲大眾認養家扶娃娃愛心撲滿，讓撲滿的助貧力量，協助弱勢孩子翻轉清貧。

南家扶扶幼委員會早在2011年，即協助製作3500個全國獨一無二的「家扶天使撲滿」，7年來透過撲滿回捐行動，捐款聚沙成塔，已累計近560萬元運用於孩童助學。

家扶基金會至今已推出第4代的家扶娃娃撲滿來擔任著家扶「無窮世代」的助貧使命，不僅適合收藏，也可當成愛的禮物送給親朋好友，希望社會大眾能踴躍認養，讓家扶愛心撲滿實現幫助兒童的使命。

南家扶主任李保良表示，民眾只要捐款800元即可認養家扶愛心撲滿，希望公司或團體可在年終尾牙時購買愛心撲滿，轉為企業贈送的公關禮品，不僅幫助弱勢，更可提升企業公益形象之建立。

除鼓勵愛心撲滿認養，南家扶亦邀請各界一起響應家扶正在推動的「掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」活動，透過愛心捐助幫助孩子創造「無窮」世代。

(中時)

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