國中教室高溫難專心 市議員：應普遍裝設冷氣

2017年11月06日 15:07 中時 陳世宗

近年來地球暖化氣侯變遷，即使到秋天溫度仍炎熱創新高，從幼兒園到大學教室，只有國中小沒有冷氣可吹，師生熱到苦不堪言連帶影響學習情緒。台中市議員李麗華、蘇慶雲等，6日在市議會中關心國中生的受教環境，要求教育局可在教室普遍裝設冷氣！

教育局長彭富源表示，家長對於是否裝設冷氣意見並不一致；教育部日前邀集地方政府研議，市府將配合教育部政策執行，並改善學校西曬問題。

市議員李麗華、何文海、蘇慶雲、林碧秀，6日在議會關心目前許多國中未裝冷氣的狀況。李麗華拿出寫有早上8點、中午12點、下午3點的看板，請教育局長彭富源填上當時的溫度，最後彭局長正確填上31度、35度、36度，李麗華肯定教育局長的用心，確實有關心國中生。

李麗華、蘇慶雲說，學生一天有超過1/3時間在學校，經常因天熱難耐，無法專心學習，家長實地測試，在9月份時早上8點就高達30度，中午氣溫更衝到35度，在熱烘烘環境下；面臨會考的學生怎麼會有良好的學習狀況？市府應針對這個問題提出解決方案。

教育局長彭富源表示，教育部在日前也關心類似議題，但經過彙整家長意見後發現，有的家長支持裝設冷氣，但也有家長認為如果孩子頻繁進出冷氣房，可能影響身體健康，也有家長認為孩子應該適應室外的溫度。

彭富源強調，考量目前學校用電負荷狀況，已針對東西曬校舍或高樓層教室，協助學校以改善通風設備、遮陽設施、校舍屋頂隔熱設備或種植爬藤或垂吊植物等方式降低教室內溫度，緩解國小教室夏季悶熱的問題，改善學生學習環境並提升受教品質。

(中時)