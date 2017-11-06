蔡英文補提名姚立明之妻楊芳玲擔任監委

2017年11月06日 13:45 工商 崔慈悌

監委被提名人親民黨副秘書長劉文雄今年7月辭世，總統府今天宣布，蔡英文總統今天補提名前台北市政府法務局長、姚立明妻子楊芳玲為第五屆監察委員，期待她擔任監察委員能夠發揮專長，監督政府運作，強化監察院的人權保障功能。

由於部分監委任期屆滿，總統府發言人林鶴明表示，蔡英文總統今年3月2日補提名王幼玲女士等11人為監察院第五屆監察委員，咨請立法院行使同意權，其中被提名人劉文雄不幸於7月31日辭世。

蔡總統綜合考量監察院的任務需求、個人專業素養與品德操守等多方因素，經提名審薦小組召集人陳建仁副總統徵詢審薦小組委員意見後，決定就該遺缺補提名楊芳玲，總統府今天送咨文到立法院，將由立院行使同意權。

林鶴明表示，楊芳玲為德國畢勒菲大學法學博士，學成返國後長期任教於國立中山大學，對於環境法、商事法與企業責任等學術領域有深入研究；並曾擔任台北市政府法務局局長，也多次受聘於政府機關擔任交通、工程、環評、國賠、刑事補償等事項之審議委員，同時也是財團法人國會觀察文教基金會發起人。

他說，楊芳玲具有豐富的法學素養、公務部門及法制經驗，熟稔各項人權實務，符合監察委員行使職權的專業需求。

楊芳玲也是前柯文哲競選團隊總幹事姚立明妻子，也是台北市長柯文哲任內的第一位法務局長，不過楊在北市府法務局任內，因個人主張與立場，曾數次槓上柯文哲市府團隊。

楊芳玲最後因不滿柯文哲下指導棋，指示教育局讓中山國中前教師蕭曉玲復職，認為復職一定要有法律理由，不該政治考量，遭柯P脫口痛罵「妳煩不煩」，讓她決定去年九月請辭走人，臨走時還批評台北市長柯文哲視法律於無物，總統府提名楊芳玲擔任監委，也讓「柯綠關係」再成焦點。

(工商)