蔡東杰：中美操作「共管台海」概念正在成形

2017年11月06日 14:38 旺報 徐維遠

「從十九大觀察中國大陸未來發展趨勢」論壇6日在台大舉行，針對中美台三角互動與兩岸關係，台大政治系助理教授廖小娟表示，面對大陸從區域強權到世界大國，台灣僅能做美國的扈從，但川普高舉美國優先下，台美關係很容易成為中美競合下的籌碼，尤其涉台新人事啟用對美背景，台美倚賴關係可能被大陸有意利用，使台灣角色更加侷限；中興大學當代中國大陸研究中心主任蔡東杰認為，美國正向中國進行經濟、北韓和台灣議題三項議價，面對台灣問題大陸不可能妥協下，中美操作「第二次共管台海」概念正在成形。

上述論壇由台大中國大陸暨兩岸關係教學研究中心與中共研究雜誌社合辦，針對十九大報告描繪的強國願景與對中美發展的衝擊。廖小娟認為，習近平十九大上表示將承擔大國義務與責任，暗示美國無力甚至不願提供國際公共財、大陸將取代美國，將世界帶離「金德伯格陷阱」，顯示中國不僅是尋求與美國平等關係，而是以全球大國自我定位。

「當積極進取的挑戰者遇到自我限縮的霸主」，廖小娟說，川普政府作為世界霸主，不提供世界公共財與安全承諾下，可預期在國際場合的影響力將相對下降；此時無可避免選擇扈從於美國的台灣也非好消息，若川普僅以美國利益為唯一考量，台美關係容易成為中美競合下的籌碼，台灣的角色更容易被犧牲，事實上，大陸涉台人事的安排已透露未來兩岸關係的處理將隱沒在中美關係之下。

蔡東杰則認為，美國正在與中國進行包含台灣在內的議價過程，大陸也不可能妥協，因此北京正與美方操作小布希時代後的「第二次共管台海」概念。在場有學者稱目前兩岸「冷和」對台最有利，但蔡東杰表示目前兩岸是「溫和」，但卻是「溫」水煮青蛙，台灣可能隨時被煮熟。

蔡東杰分析，對大陸來說，「和統是最終理想，武統是唯一選項」，兩者是不矛盾的並存；且當國民黨前景不佳，民進黨目前也不可能與大陸坐下談，儘管兩岸社會融合但政治分裂，還是沒有和統可能性，因此和統條件幾乎無法滿足，理性分析下武統仍大陸唯一選項。

(旺報)