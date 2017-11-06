腳麻的鳥也會飛走 防衛醫療高張誰來救人

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中時

立法院社會福利與衛生環境委員會今（6）日探討「醫療爭議案件處理相關配套措施」，針對目前台灣醫病關逐漸對立，立委林靜儀以沈重的心情強調，她以急重難症的婦產科醫師救病人的角度，看到現在醫師被醫療法綑綁時，真的良心不安。

林靜儀質詢衛福部部長陳時中，拿出一張畫有「電線桿上10隻鳥」的圖片，她說，如果有人對鳥開槍，電線桿還有多少鳥？」陳時中一時語塞，林靜儀表示，台灣的醫師處境就像這10隻鳥一樣，腳無麻的都飛走了，以後這個國家誰來救病人？

「鳥的腳麻」說法還被立委邱泰源調侃，他笑稱，應是翅膀麻才飛不走，如果只是腳麻、有翅膀還是想辦法飛走！邱泰源引用總統小英的話，表示蔡總統一直採取防衛性醫療，對民眾是不利的，醫病關係的改善對台灣的醫療很重要。

一向很少在質詢搬出道具的林靜儀，今天在台上卻拿出多張圖卡與標語，她以推展排毒餐、喝抗氧化水、練氣功等治癌、療病的人，反諷衛福部這些人會受到醫療法82條的刑責處罰嗎？衛福部回答，只有進行醫療行為才有刑責。

林靜儀激動表示，受到正規療訓練的醫師受到醫療法規範，本著救病人的心工作，必須面對長期訴訟、高額賠償，有醫師賠了3000萬；而介紹病患喝水、練功致死的人卻沒有事！以後就不要正規醫師訓練、不用考執照，只要做沒有醫療行為，即可不必被告、不必上法院。

(中時)

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